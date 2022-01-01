Hangi Memleketten Kaç Kişi Var?

Tıp mezunlarına yeni unvan: Bilim doktorluğu
Tıp mezunlarına yeni unvan: Bilim doktorluğu
Ankara'nın yeni metro projesi onaya sunuldu...İşte yeni güzergah
Ankara'nın yeni metro projesi onaya sunuldu...İşte yeni güzergah
Cemevlerinin elektrik faturalarıyla ilgili düzenleme yapılacak
Cemevlerinin elektrik faturalarıyla ilgili düzenleme yapılacak
Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı!
Alevilere hakaret eden şahıs gözaltına alındı!
Emniyet, 2021 yılına ait performans notlarını açıkladı
Emniyet, 2021 yılına ait performans notlarını açıkladı
10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı
10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı
RTÜK o haber sitelerine 72 saat süre verdi
RTÜK o haber sitelerine 72 saat süre verdi
Bakan açıkladı: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi
Bakan açıkladı: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi
AK Parti'den elektrik faturası açıklaması
AK Parti'den elektrik faturası açıklaması
Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet
Annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet
İkinci Kadir Şeker vakasıydı...İtiraz üzerine tahliye edildi
İkinci Kadir Şeker vakasıydı...İtiraz üzerine tahliye edildi
Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı
Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye ulaşıldı
YÖK 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı' düzenleyecek
YÖK 'Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı' düzenleyecek
Ünlü ekonomistten Bakan Nebati'ye övgü: Londra'da iyi iş çıkardı
Ünlü ekonomistten Bakan Nebati'ye övgü: Londra'da iyi iş çıkardı
Aday öğretmenlerde mülakat yok, zorunlu eğitim var
Aday öğretmenlerde mülakat yok, zorunlu eğitim var
Maydanozdan bile çaldılar: Gramaj oyunlarından 'yeşillik' de nasibini aldı
Maydanozdan bile çaldılar: Gramaj oyunlarından 'yeşillik' de nasibini aldı
Elektrik faturasına 3 formül
Elektrik faturasına 3 formül
SMA tedavisinde önemli gelişme, ilaçları artık Devlet karşılayacak
SMA tedavisinde önemli gelişme, ilaçları artık Devlet karşılayacak
Hava şartları nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Hava şartları nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
Doğa Koleji yine satıldı
Doğa Koleji yine satıldı
En düşük puanlı dekan kuzeninin kazandığı sınav iptal edildi
En düşük puanlı dekan kuzeninin kazandığı sınav iptal edildi
500 TL'ye kışı çıkartan soba! Duman yok, kül yok
500 TL'ye kışı çıkartan soba! Duman yok, kül yok
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında
Faturadan tasarrufun püf noktası bu saat aralığında
Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
Bakan Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
Son 24 saatte 241 can kaybı, 111 bin 96 yeni vaka
Son 24 saatte 241 can kaybı, 111 bin 96 yeni vaka
52 ile 'Sarı ve 'turuncu' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
52 ile 'Sarı ve 'turuncu' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
Benzine 71 kuruş zam yapıldı
Benzine 71 kuruş zam yapıldı
Şube Müdürünün kızı yaşam savaşını kaybetti, oğlu yoğun bakımda
Şube Müdürünün kızı yaşam savaşını kaybetti, oğlu yoğun bakımda
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına tazminat davası
Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a ve televizyon kanalına tazminat davası
Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan inşaat mühürlendi
Süleymaniye Camii'nin siluetini bozan inşaat mühürlendi

Hangi Memleketten Kaç Kişi Var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı.

  1. Buna göre 2021 sonu itibarıyla İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900'e ulaştı.

    Buna göre 2021 sonu itibarıyla İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900'e ulaştı.

  2. TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 164 bin 766'ının kütüğü İstanbul'a kayıtlı.

    TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 164 bin 766'ının kütüğü İstanbul'a kayıtlı.

  3. İSTANBUL'DA EN ÇOK HANGİ İLDEN VATANDAŞ YAŞIYOR? <br> İşte İstanbul'da yaşayan en çok 10 il: 10. Sinop 374.903

    İSTANBUL'DA EN ÇOK HANGİ İLDEN VATANDAŞ YAŞIYOR?
    İşte İstanbul'da yaşayan en çok 10 il: 10. Sinop 374.903

  4. 9. Trabzon 415.031

    9. Trabzon 415.031

  5. 8. Malatya 418.888

    8. Malatya 418.888

  6. 7. Samsun 426.500

    7. Samsun 426.500

  7. 6. Erzurum 442.107

    6. Erzurum 442.107

  8. 5. Tokat 484.463

    5. Tokat 484.463

  9. 4. Giresun 494.160

    4. Giresun 494.160

  10. 3. Ordu 525.681

    3. Ordu 525.681

  11. 2. Kastamonu 559.003

    2. Kastamonu 559.003

  12. 1. Sivas 767.428

    1. Sivas 767.428