Hangi Memleketten Kaç Kişi Var?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı.
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Buna göre 2021 sonu itibarıyla İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900'e ulaştı.
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TÜİK verilerine göre İstanbul'da yaşayanların 2 milyon 164 bin 766'ının kütüğü İstanbul'a kayıtlı.
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İSTANBUL'DA EN ÇOK HANGİ İLDEN VATANDAŞ YAŞIYOR?
İşte İstanbul'da yaşayan en çok 10 il: 10. Sinop 374.903
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9. Trabzon 415.031
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8. Malatya 418.888
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7. Samsun 426.500
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6. Erzurum 442.107
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5. Tokat 484.463
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4. Giresun 494.160
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3. Ordu 525.681
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2. Kastamonu 559.003
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1. Sivas 767.428