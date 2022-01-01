Telesiyej Bozulunca Soğuğa Dayanamayıp Aşağı Atladılar
Kartepe'de telesiyejin arıza yapması sebebiyle vatandaşlar 1 saat mahsur kaldı. Uzun süre telesiyejde bekleyen vatandaşlardan bazıları havanın soğukluğuna dayanamayarak telesiyejden aşağıya atladı.
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Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe'de telesiyej arızalandı.
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Arıza 1 saat boyunca giderilemedi. Soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu.
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Arızanın giderilmesi üzerine mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.
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Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi.
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Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.
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