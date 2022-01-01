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Telesiyej Bozulunca Soğuğa Dayanamayıp Aşağı Atladılar

Kartepe'de telesiyejin arıza yapması sebebiyle vatandaşlar 1 saat mahsur kaldı. Uzun süre telesiyejde bekleyen vatandaşlardan bazıları havanın soğukluğuna dayanamayarak telesiyejden aşağıya atladı.

  1. Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe'de telesiyej arızalandı.

    Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü Kartepe'de telesiyej arızalandı.

  2. Arıza 1 saat boyunca giderilemedi. Soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu.

    Arıza 1 saat boyunca giderilemedi. Soğuğa dayanamayan vatandaşlardan bazıları telesiyejden atlayarak kurtuldu.

  3. Arızanın giderilmesi üzerine mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.

    Arızanın giderilmesi üzerine mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.

  4. Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi.

    Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şuan donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi.

  5. Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.

    Bir diğer vatandaş ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.