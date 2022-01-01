Samsung Galaxy S22 Ailesi Tanıtıldı

Kameralar ise S22'yle aynı özelliklere sahip. Bu telefon da IPX8 VE IP6X toza ve suya dayanıklılık sertifikalarına sahip. Her iki cihaz da gücünü Samsung Exynos 2200'den alıyor. S22 ailesiyle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri yonga setiyle ilgiliydi. Galaxy S22 ve Galaxy S22+ akıllı telefonların Mart ayı içinde Samsung.com, operatörler ve perakendeciler aracılığıyla geniş kapsamlı olarak çevrimiçi satışa sunulması planlanıyor. Her iki cihaz da Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold renk alternatifleri, 128GB ile 256GB hafıza seçenekleri ve 8GB RAM özelliğiyle satışa sunulacak.