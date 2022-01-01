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Konya'da Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Konya'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti komşu illere bağlayan karayolları ulaşıma kapandı. Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

  1. Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası ulaşım olumsuz etkilendi.

    Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası ulaşım olumsuz etkilendi.

  2. Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

    Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

  3. Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

  4. Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor.

    Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor.

  5. Konya-Beyşehir yolu ise otobüs ve çekici türü araçlara, her iki yönden kapatıldı.

    Konya-Beyşehir yolu ise otobüs ve çekici türü araçlara, her iki yönden kapatıldı.

  6. Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

    Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.