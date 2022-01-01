Konya'da Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
Konya'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti komşu illere bağlayan karayolları ulaşıma kapandı. Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
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Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirlerarası ulaşım olumsuz etkilendi.
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Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.
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Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası karayollarını trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan karayollarında araç geçişine izin verilmiyor.
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Konya-Beyşehir yolu ise otobüs ve çekici türü araçlara, her iki yönden kapatıldı.
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Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
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