4 Dalda Oscar'a Aday Olan Japon Filmi Drive My Car Hakkında Bilinmesi Gerekenler

28 Ocak'ta gösterime giren film, dram türünde. Peki Drive My Car ne anlatıyor? Oyuncu ve yönetmen olan Yusuke Kafuku'nın, karısı Fukaku ile mutlu bir hayatı vardır. Ancak karısının ortadan kaybolmasıyla Yusuke'nin mutluluğu yarım kalır. Aradan geçen iki yılın ardından Yusuke, bir tiyatro festivalinde yönetmenlik görevini üstlenir ve bu yüzden Hiroşima'ya gider. Genç adam burada kendisine liderlik etmesi için görevlendirilen, fazla konuşmayan ve belki de onun görmezden geldiği şeyleri bilen genç bir kadın olan Misaki ile tanışır. Misaki, festivalin ona zorunlu olarak atadığı şofördür. Yusuke Kafuku başta istemese de çok genç bir kadın şoför olan Misaki ile her gün iki saatini yolda geçirir.