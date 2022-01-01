DSÖ: Yeni Varyant Omicron'dan Daha Bulaşıcı

?AŞILAR CİDDİ VAKA VE ÖLÜMLERE KARŞI ETKİLİ? Danimarka'daki araştırmacılar daha önce, BA.2'nin BA.1'den yaklaşık 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu ve aşılanmış ve hatta güçlendirilmiş kişilere bulaştırma konusunda daha usta olduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte, tam olarak aşılanmış kişilerin, aşısızlara kıyasla virüsü yayma olasılığının daha az olduğu belirtilmişti. Van Kerkhove, aşıların tüm enfeksiyonları önlemese de ciddi vaka ve ölümleri önlemede oldukça etkili olduğunu söylerken, kişileri kapalı alanlarda aşı yaptırmaya ve maske takmaya çağırdı.