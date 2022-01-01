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DSÖ: Yeni Varyant Omicron'dan Daha Bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron?un (BA.1) alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, BA.2′nin halihazırda dünya çapında baskın olan BA.1′den daha bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen daha yaygın hale geleceğini söyledi.

  1. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron?un alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni varyantın (BA.2) Omicron?un orijinal halinden (BA.1) daha bulaşıcı olduğunu belirten yetkililer, BA.2?nin dünya çapında yaygınlaşacağını söyledi.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Omicron?un alt varyantı BA.2 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni varyantın (BA.2) Omicron?un orijinal halinden (BA.1) daha bulaşıcı olduğunu belirten yetkililer, BA.2?nin dünya çapında yaygınlaşacağını söyledi.

  2. 'BA.2'NİN TESPİTİNDE ARTIŞ GÖRMEYİ BEKLİYORUZ? Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, küresel sağlık kurumunun Omicron'un dört farklı versiyonunu izlediğini belirtirken, halihazırda baskın olan BA.1 versiyonundan daha bulaşıcı olan BA.2 alt varyantının muhtemelen daha yaygın hale geleceğini aktardı. Van Kerkhove, DSÖ'nün sosyal medya platformlarında canlı yayınlanan bir soru-cevap oturumu sırasında "BA.2, BA.1'den daha bulaşıcıdır, bu nedenle dünya çapında BA.2'nin tespitinde artış görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    'BA.2'NİN TESPİTİNDE ARTIŞ GÖRMEYİ BEKLİYORUZ? Covid-19 teknik heyet lideri Maria Van Kerkhove, küresel sağlık kurumunun Omicron'un dört farklı versiyonunu izlediğini belirtirken, halihazırda baskın olan BA.1 versiyonundan daha bulaşıcı olan BA.2 alt varyantının muhtemelen daha yaygın hale geleceğini aktardı. Van Kerkhove, DSÖ'nün sosyal medya platformlarında canlı yayınlanan bir soru-cevap oturumu sırasında "BA.2, BA.1'den daha bulaşıcıdır, bu nedenle dünya çapında BA.2'nin tespitinde artış görmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

  3. Covid-19 teknik lideri, DSÖ?nün, alt varyantın Omicron vakalarında hızlı bir artış ve ardından keskin bir düşüş gören ülkelerde yeni enfeksiyonlarda artışa neden olup olmadığını görmek için BA.2'yi izlediğini söyledi. Van Kerkhove, araştırmaların devam ettiğini belirtmesine rağmen, her iki alt varyantın neden olduğu enfeksiyonların ciddiyetinde bir fark belirtisi olmadığını vurguladı.

    Covid-19 teknik lideri, DSÖ?nün, alt varyantın Omicron vakalarında hızlı bir artış ve ardından keskin bir düşüş gören ülkelerde yeni enfeksiyonlarda artışa neden olup olmadığını görmek için BA.2'yi izlediğini söyledi. Van Kerkhove, araştırmaların devam ettiğini belirtmesine rağmen, her iki alt varyantın neden olduğu enfeksiyonların ciddiyetinde bir fark belirtisi olmadığını vurguladı.

  4. ?AŞILAR CİDDİ VAKA VE ÖLÜMLERE KARŞI ETKİLİ? Danimarka'daki araştırmacılar daha önce, BA.2'nin BA.1'den yaklaşık 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu ve aşılanmış ve hatta güçlendirilmiş kişilere bulaştırma konusunda daha usta olduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte, tam olarak aşılanmış kişilerin, aşısızlara kıyasla virüsü yayma olasılığının daha az olduğu belirtilmişti. Van Kerkhove, aşıların tüm enfeksiyonları önlemese de ciddi vaka ve ölümleri önlemede oldukça etkili olduğunu söylerken, kişileri kapalı alanlarda aşı yaptırmaya ve maske takmaya çağırdı.

    ?AŞILAR CİDDİ VAKA VE ÖLÜMLERE KARŞI ETKİLİ? Danimarka'daki araştırmacılar daha önce, BA.2'nin BA.1'den yaklaşık 1,5 kat daha bulaşıcı olduğunu ve aşılanmış ve hatta güçlendirilmiş kişilere bulaştırma konusunda daha usta olduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte, tam olarak aşılanmış kişilerin, aşısızlara kıyasla virüsü yayma olasılığının daha az olduğu belirtilmişti. Van Kerkhove, aşıların tüm enfeksiyonları önlemese de ciddi vaka ve ölümleri önlemede oldukça etkili olduğunu söylerken, kişileri kapalı alanlarda aşı yaptırmaya ve maske takmaya çağırdı.

  5. DSÖ'nün Covid vakaları yöneticisi Dr. Abdi Mahamud ise, BA.2'nin daha önce BA.1 olan kişileri yeniden enfekte edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu söylerken, bunun, virüsün ne kadar yayılabileceği üzerinde önemli bir etkisinin olabileceğini vurguladı.

    DSÖ'nün Covid vakaları yöneticisi Dr. Abdi Mahamud ise, BA.2'nin daha önce BA.1 olan kişileri yeniden enfekte edip edemeyeceğinin belirsiz olduğunu söylerken, bunun, virüsün ne kadar yayılabileceği üzerinde önemli bir etkisinin olabileceğini vurguladı.

  6. ?OMİCRON?A YAKALANANLARIN ÜÇTE İKİSİ DAHA ÖNCE COVİD-19 OLDU? İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'a yakalanan kişilerin üçte ikisinin daha önce Covid-19 olduğunu belirtmişti. Covid varyantlarını izleyen uluslararası bir veri tabanına göre ABD'deki çoğu eyalette şimdiye kadar onaylanmış toplam 460 vaka olduğu bildirilirken, düşük bir seviyede dolaşımda olmasına rağmen BA.2'nin varlığını doğrulanmıştı.

    ?OMİCRON?A YAKALANANLARIN ÜÇTE İKİSİ DAHA ÖNCE COVİD-19 OLDU? İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron'a yakalanan kişilerin üçte ikisinin daha önce Covid-19 olduğunu belirtmişti. Covid varyantlarını izleyen uluslararası bir veri tabanına göre ABD'deki çoğu eyalette şimdiye kadar onaylanmış toplam 460 vaka olduğu bildirilirken, düşük bir seviyede dolaşımda olmasına rağmen BA.2'nin varlığını doğrulanmıştı.