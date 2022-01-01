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Kilo Vermenizi Sağlayacak 5 Kolay Alışkanlık

Kilo vermek nasıl yapılması gerekildiği bilinmeyen ve nereden başlanılması konusunda bilinçsiz olan kişiler için zor bir süreç haline gelebiliyor. Günlük hayattaki alışkanlıklarımız ise kilo verme dönemlerini direkt olarak etkiliyor.

  1. Günlük hayatta yapılan çoğu davranış aslında alışkanlıklarımızın bir yansıması. Kilo almak gibi kilo vermek de kazandığımız alışkanlıklar sonucunda hayatımızı etkiliyor. Galerimizde ise size kilo verdirecek kolay alışkanlıkları ve bunların etkilerini yazarak, bu serüvende işinizi daha basit hale getirecek detaylardan bahsedeceğiz. <br> Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

    Günlük hayatta yapılan çoğu davranış aslında alışkanlıklarımızın bir yansıması. Kilo almak gibi kilo vermek de kazandığımız alışkanlıklar sonucunda hayatımızı etkiliyor. Galerimizde ise size kilo verdirecek kolay alışkanlıkları ve bunların etkilerini yazarak, bu serüvende işinizi daha basit hale getirecek detaylardan bahsedeceğiz.
    Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

  2. İŞTE SİZE KİLO VERDİRECEK ALIŞKANLIKLAR

    İŞTE SİZE KİLO VERDİRECEK ALIŞKANLIKLAR

  3. 1. KALORİ HESABI YAPIN Kilo vermek istiyorsanız kaçınılmaz olarak kazanmanız gereken alışkanlıklardan biri kalori hesabı yapmak. Çünkü farkında olmadan günlük tüketmeniz gereken kaloriyi aşarsanız kilo alırsınız. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki galerimizden faydalanabilirsiniz

    1. KALORİ HESABI YAPIN Kilo vermek istiyorsanız kaçınılmaz olarak kazanmanız gereken alışkanlıklardan biri kalori hesabı yapmak. Çünkü farkında olmadan günlük tüketmeniz gereken kaloriyi aşarsanız kilo alırsınız. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki galerimizden faydalanabilirsiniz

  4. 2. PAKETLERİN ARKASINI OKUYUN Günlük hayatta pek çok tüketilen paketlenmiş ürün var ve üzerlerinde ?Diyet? dahi yazsa bu gıdalar sağlıklı içerikler barındırmıyor. Paketlenmiş ürünlerin arkalarındaki besin değerleri, aslında ürünlerin ne kadar zararlı olduğunu ve besleyicilik taşımadığını anlamamızın en etkili yollarından bir tanesi. Bu alışkanlık sizlerin kilo verme sürecine doğrudan etki edecek.

    2. PAKETLERİN ARKASINI OKUYUN Günlük hayatta pek çok tüketilen paketlenmiş ürün var ve üzerlerinde ?Diyet? dahi yazsa bu gıdalar sağlıklı içerikler barındırmıyor. Paketlenmiş ürünlerin arkalarındaki besin değerleri, aslında ürünlerin ne kadar zararlı olduğunu ve besleyicilik taşımadığını anlamamızın en etkili yollarından bir tanesi. Bu alışkanlık sizlerin kilo verme sürecine doğrudan etki edecek.

  5. 3. SABAHLARI LİMONLU SU Her sabah içeceğiniz bir bardak limonlu su hem metabolizmanızı hızlandıracak hem de vücudunuzdan toksinleri atmanıza yardımcı olacak. Sabahları limonlu su içmek için telefonunuzdan alarm kurarak zamanla bu alışkanlıklığı kazanabilirsiniz.

    3. SABAHLARI LİMONLU SU Her sabah içeceğiniz bir bardak limonlu su hem metabolizmanızı hızlandıracak hem de vücudunuzdan toksinleri atmanıza yardımcı olacak. Sabahları limonlu su içmek için telefonunuzdan alarm kurarak zamanla bu alışkanlıklığı kazanabilirsiniz.

  6. 4. EN AZ 1 ÖĞÜNE SALATA Hem sindiriminizi destekleyecek ve kolaylaştıracak salata diyet dönemlerinde tüketme alışkanlığı kazanmanız gereken önemli bir gıda. İçerisindeki farklı vitamin ve minareller de sizlerin sağlıklı olarak kilo vermenizi sağlayacak, ayrıca yüksek hacimli bir yapıya sahip olduğu için tokluk hissi de yaşatacak. Kilo verme döneminde en az 1 öğüne salata eklemeniz gerekli.

    4. EN AZ 1 ÖĞÜNE SALATA Hem sindiriminizi destekleyecek ve kolaylaştıracak salata diyet dönemlerinde tüketme alışkanlığı kazanmanız gereken önemli bir gıda. İçerisindeki farklı vitamin ve minareller de sizlerin sağlıklı olarak kilo vermenizi sağlayacak, ayrıca yüksek hacimli bir yapıya sahip olduğu için tokluk hissi de yaşatacak. Kilo verme döneminde en az 1 öğüne salata eklemeniz gerekli.

  7. 5. YEŞİLÇAY Toksin atıcı özelliği ile sizlere çokça ödem attıran yeşilçay diyet dönemlerinde tüketilmesi gereken bir içecek. İçerdiği kafeinden dolayı günde en fazla 3 fincan olacak şekilde dikkatlice tüketilmeli. Öğün aralarında ve sabah aç karına tüketildiğinde ise sindiriminizi de rahatlatacak. Sade bir şekilde tüketmekte zorlanıyorsanız içerisinde birkaç damla limon, çubuk tarçın koyabilir; ya da aromalı yeşilçaylardan tüketebilirsiniz.

    5. YEŞİLÇAY Toksin atıcı özelliği ile sizlere çokça ödem attıran yeşilçay diyet dönemlerinde tüketilmesi gereken bir içecek. İçerdiği kafeinden dolayı günde en fazla 3 fincan olacak şekilde dikkatlice tüketilmeli. Öğün aralarında ve sabah aç karına tüketildiğinde ise sindiriminizi de rahatlatacak. Sade bir şekilde tüketmekte zorlanıyorsanız içerisinde birkaç damla limon, çubuk tarçın koyabilir; ya da aromalı yeşilçaylardan tüketebilirsiniz.