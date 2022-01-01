Kahve Ölüm Riskini Yüzde 12 Azaltıyor

Kahvenin insan sağlığına etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırmada, günde üç fincan kahve içmenin daha uzun yaşama yardımcı olabileceği açıklandı. Yaklaşık 500 bin kişi üzerinde on yıl süren araştırmada, düzenli olarak günde üç fincan kahve içen kişilerin içmeyenlere göre yüzde 12'ye kadar daha az ölüm riski olduğu belirtildi.