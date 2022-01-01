Araştırma: Dünyanın En Sıkışık Trafiği İstanbul'da

EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL?DA 2021 Trafik Endeksi ayrıca, en çok ve en az sıkışık olan şehirleri bulmak için çalışmaya katılan şehirleri sıraladı. Verilere göre, dünyanın yoğun trafik sıkışıklığı, bir sürücünün yılda ortalama 142 saatini trafikte harcadığı İstanbul oldu. Şirket, Türkiye'nin en büyük şehrinin ortalama yüzde 62'lik bir tıkanıklık seviyesine sahip olduğunu söylerken, bunun ortalama yolculuk sürelerine daha da fazla olarak yansıdığını aktardı.