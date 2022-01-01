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En Büyük Kripto Soygununda Türk Detayı!

2016 yılında kripto para borsası Bitfinex hack'lendiğinde yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto para çalındı. Dünya dün, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya kilitlendi.

  1. Bütün dünyada gündem yaratan, bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birisi ABD'de gerçekleşti. Evli bir çift, şimdiye kadarki en büyük kripto para operasyonu kapsamında tutuklandı.

    Bütün dünyada gündem yaratan, bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birisi ABD'de gerçekleşti. Evli bir çift, şimdiye kadarki en büyük kripto para operasyonu kapsamında tutuklandı.

  2. Bu çift, 2016 yılında gerçekleşen Bitfinex'in hacklenmesi sırasında çalınan milyarlarca Bitcoin'i aklamayla suçlanıyor.

    Bu çift, 2016 yılında gerçekleşen Bitfinex'in hacklenmesi sırasında çalınan milyarlarca Bitcoin'i aklamayla suçlanıyor.

  3. 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve Razzlekhan adını kullanarak rap yapan eşi Heather 'Reyhan' Morgan, salı günü Manhattan'da kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak suçlamasıyla cezaevine girdi.

    34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve Razzlekhan adını kullanarak rap yapan eşi Heather 'Reyhan' Morgan, salı günü Manhattan'da kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak suçlamasıyla cezaevine girdi.

  4. Federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, sistemleri yaklaşık 6 yıl önce ihlal edilen bir sanal para borsası olan Bitfinex'in hacklenmesiyle bağlantılı olarak yaklaşık 3.6 milyar dolarlık kripto para birimini kurtardıklarını söyledi.

    Federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, sistemleri yaklaşık 6 yıl önce ihlal edilen bir sanal para borsası olan Bitfinex'in hacklenmesiyle bağlantılı olarak yaklaşık 3.6 milyar dolarlık kripto para birimini kurtardıklarını söyledi.

  5. Ayrıca 31 yaşındaki Morgan'ın müziğini internete taşımak için kullandığı birkaç takma isimden biri olan hip-hop dünyasındaki takma adı Razzlekhan'a da dikkat çekildi.

    Ayrıca 31 yaşındaki Morgan'ın müziğini internete taşımak için kullandığı birkaç takma isimden biri olan hip-hop dünyasındaki takma adı Razzlekhan'a da dikkat çekildi.

  6. Kadının kendi web sitesinde, takma adın Cengiz Han'ı ve "pizzazz" kelimesini çağrıştırmak için seçildiği yazıyor.

    Kadının kendi web sitesinde, takma adın Cengiz Han'ı ve "pizzazz" kelimesini çağrıştırmak için seçildiği yazıyor.

  7. Morgan, rap şarkılarından birinde kendisini "gerçek risk alan biri" olarak tanımlıyor.

    Morgan, rap şarkılarından birinde kendisini "gerçek risk alan biri" olarak tanımlıyor.

  8. Ayrıca şarkı sözlerinde kendisinden "Türk Martha Stewart" diye bahsediyor.

    Ayrıca şarkı sözlerinde kendisinden "Türk Martha Stewart" diye bahsediyor.

  9. Lichtenstein ve Morgan, aşağı Manhattan'daki Wall Street'te yaşadığı, adamın hem Rusya hem de ABD vatandaşı ve bir çevrimiçi pazarlama şirketinin kurucu ortağı olduğu ortaya çıktı.

    Lichtenstein ve Morgan, aşağı Manhattan'daki Wall Street'te yaşadığı, adamın hem Rusya hem de ABD vatandaşı ve bir çevrimiçi pazarlama şirketinin kurucu ortağı olduğu ortaya çıktı.

  10. Rapçi ve eski Forbes yazarı olan Morgan, kendisini 'ikna, sosyal mühendislik ve oyun teorisinde uzman' olarak tanımlıyor ve şarkılarından birinde kendisini 'Wall Street'in Timsahı' ilan ediyor.

    Rapçi ve eski Forbes yazarı olan Morgan, kendisini 'ikna, sosyal mühendislik ve oyun teorisinde uzman' olarak tanımlıyor ve şarkılarından birinde kendisini 'Wall Street'in Timsahı' ilan ediyor.

  11. 2019 yılında yayınladığı Versace Bedouin adlı single'ında, "Ben bir rap'çi, bir ekonomist, bir gazeteci, bir yazar, bir CEO ve bir kirli, kirli, kirli bir pislik..." diyerek rap yapıyordu.

    2019 yılında yayınladığı Versace Bedouin adlı single'ında, "Ben bir rap'çi, bir ekonomist, bir gazeteci, bir yazar, bir CEO ve bir kirli, kirli, kirli bir pislik..." diyerek rap yapıyordu.

  12. Forbes'ta yayınlanan biyografisinde, "Dolandırıcılık ve siber suçla mücadele etmenin daha iyi yollarını düşünmek için karaborsalarda tersine mühendislik yapmadığı zamanlarda, rap yapmaktan ve sokak modası tasarlamaktan hoşlanıyor" ifadeleri kullanılıyor.

    Forbes'ta yayınlanan biyografisinde, "Dolandırıcılık ve siber suçla mücadele etmenin daha iyi yollarını düşünmek için karaborsalarda tersine mühendislik yapmadığı zamanlarda, rap yapmaktan ve sokak modası tasarlamaktan hoşlanıyor" ifadeleri kullanılıyor.