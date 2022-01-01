En Büyük Kripto Soygununda Türk Detayı!
2016 yılında kripto para borsası Bitfinex hack'lendiğinde yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto para çalındı. Dünya dün, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya kilitlendi.
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Bütün dünyada gündem yaratan, bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birisi ABD'de gerçekleşti. Evli bir çift, şimdiye kadarki en büyük kripto para operasyonu kapsamında tutuklandı.
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Bu çift, 2016 yılında gerçekleşen Bitfinex'in hacklenmesi sırasında çalınan milyarlarca Bitcoin'i aklamayla suçlanıyor.
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34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve Razzlekhan adını kullanarak rap yapan eşi Heather 'Reyhan' Morgan, salı günü Manhattan'da kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak suçlamasıyla cezaevine girdi.
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Federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, sistemleri yaklaşık 6 yıl önce ihlal edilen bir sanal para borsası olan Bitfinex'in hacklenmesiyle bağlantılı olarak yaklaşık 3.6 milyar dolarlık kripto para birimini kurtardıklarını söyledi.
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Ayrıca 31 yaşındaki Morgan'ın müziğini internete taşımak için kullandığı birkaç takma isimden biri olan hip-hop dünyasındaki takma adı Razzlekhan'a da dikkat çekildi.
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Kadının kendi web sitesinde, takma adın Cengiz Han'ı ve "pizzazz" kelimesini çağrıştırmak için seçildiği yazıyor.
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Morgan, rap şarkılarından birinde kendisini "gerçek risk alan biri" olarak tanımlıyor.
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Ayrıca şarkı sözlerinde kendisinden "Türk Martha Stewart" diye bahsediyor.
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Lichtenstein ve Morgan, aşağı Manhattan'daki Wall Street'te yaşadığı, adamın hem Rusya hem de ABD vatandaşı ve bir çevrimiçi pazarlama şirketinin kurucu ortağı olduğu ortaya çıktı.
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Rapçi ve eski Forbes yazarı olan Morgan, kendisini 'ikna, sosyal mühendislik ve oyun teorisinde uzman' olarak tanımlıyor ve şarkılarından birinde kendisini 'Wall Street'in Timsahı' ilan ediyor.
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2019 yılında yayınladığı Versace Bedouin adlı single'ında, "Ben bir rap'çi, bir ekonomist, bir gazeteci, bir yazar, bir CEO ve bir kirli, kirli, kirli bir pislik..." diyerek rap yapıyordu.
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Forbes'ta yayınlanan biyografisinde, "Dolandırıcılık ve siber suçla mücadele etmenin daha iyi yollarını düşünmek için karaborsalarda tersine mühendislik yapmadığı zamanlarda, rap yapmaktan ve sokak modası tasarlamaktan hoşlanıyor" ifadeleri kullanılıyor.