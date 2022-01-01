Covid-19 Geçirdikten Sonra Kalp Problemleri Riski Çok Daha Yüksek
ABD?de corona virüsün kalbe etkileri üzerine yeni bir çalışma yayımlandı. ABD Gazi İşleri Bakanlığı tarafından 153 bin 760 kişi üzerinde yapılan çalışmada, corona virüs geçiren kişilerin, virüsün üzerinden ortalama bir yıl geçmesinin ardından kalp krizi geçirme riskinin, diğer kişilere kıyasla yüzde 63 daha yüksek olduğu belirtildi.
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ABD?de yapılan yeni bir araştırmaya göre, Covid-19'dan iyileştikten uzun bir süre sonra, kişilerin yeni kalp sorunları için yüksek risklerle karşı karşıya olduğu tespit edildi.
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Amerika Birleşik Devletleri Gazi İşleri Bakanlığı'ndaki araştırmacılar, aşılar geliştirilmeden önce corona virüs bulaşmış 153 bin 760 kişinin, virüse yakalanmayan 5,6 milyon kişinin ve verileri pandemiden önce toplanan 5,9 milyon kişinin yeni kardiyovasküler sorun oranlarını karşılaştırdı.
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Elde edilen verilerde, Covid-19 enfeksiyonunun akut aşamasının iyileşmesinden ortalama bir yıl sonra, Covid-19 geçiren kişilerin kalp krizi geçirme riskinin yüzde 63, sorunlu düzensiz kalp ritmi riskinin ise yüzde 69 daha yüksek olduğu belirtilirken, felç riskinin yüzde 52, kalp yetmezliği riskinin ise yüzde 72 daha yüksek olduğu aktarıldı.
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Nature Medicine'de yayımlanan bulgulara göre, diğer iki gruba kıyasla akciğerlerde potansiyel olarak ölümcül kan pıhtılaşması riskinin ise yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu vurgulandı.
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St. Louis Sağlık Sisteminden ve St. Louis'deki Washington Üniversitesi'nden Ziyad Al-Aly, hafif Covid-19 olan ve bunun için hastaneye yatırılması gerekmeyen kişilerde bile risklerin yüksek olduğunu belirtirken, "Covid gerçekten kimseyi bağışlamadı" dedi.
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Ziyad Al-Aly, "Covid-19'lu kişiler sağlıklarına dikkat etmeli ve göğüs ağrısı, göğüste basınç, çarpıntı, bacaklarda şişlik gibi belirtiler yaşarlarsa tıbbi yardım almalıdırlar" şeklinde konuştu.