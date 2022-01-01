Rehin Aldıkları Gence Kadın Elbisesi Giydirip İşkence Yaptılar
Bursa'da 3 kişilik grup, aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 genci rehin alıp, ağızlarına silah dayadıktan sonra dövdü. İşkenceye maruz kalan gençlerden birine kadın elbisesi giydirilip, silah zoruyla mermi yutturuldu. Çeteye operasyon düzenleyen polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
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Bursa'da Y.Ç. (28) ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri E.M. (26) ve bir diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü.
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Y.Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti.
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SİLAH ZORUYLA MERMİ YUTTURDULAR Hareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven grup daha sonra E.M.'ye silah zoruyla mermi yutturdu.
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Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı aralarındaki kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M.'yi ve bir başka genci zorla eve götürdü. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Y.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi ve diğer genci önce tekme ve yumruklarla dövdü.
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Daha sonra Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ve diğer gencin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Y.Ç. tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi E.M.'ye yutturdu.
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KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİLER Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye ve diğer gence sabaha kadar işkence yaptı.
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3 ZANLI YAKALANDI E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, bu sabah saatlerinde eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.