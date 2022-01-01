Batı Karadeniz Ekspresi Yolcularını Tarih Ve Doğayla Buluşturuyor

"DAHA FAZLA İLGİYİ HAK EDİYOR" Kış turizminden Safranbolu'nun yeteri kadar pay almadığını söyleyen Güngör, "Safranbolu'yu ziyaret ederek hem kültür hem doğa hem de kış turizmini bir arada yapalım dedik. Bu tren hattı üzerindeki doğal güzellikler kesinlikle daha fazla ilgiyi hak ediyor" diye konuştu.