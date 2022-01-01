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Batı Karadeniz Ekspresi Yolcularını Tarih Ve Doğayla Buluşturuyor

Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen tatilciler için geçen yıl başlatılan Batı Karadeniz Ekspresi, yolcularına tarih ve doğayla iç içe gezi imkanı sunuyor. Tatilciler ise bu seyahat ile doğal güzellikleri ve kültürleri bir arada görebiliyor.

  1. Karabük?ün Safranbolu ilçesini gelen ziyaretçiler Batı Karadeniz Ekspresi ile yaklaşık bir saat Türkiye'nin en büyük blok ormanları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve kamp alanları arasında seyahat ediyor.

    Karabük?ün Safranbolu ilçesini gelen ziyaretçiler Batı Karadeniz Ekspresi ile yaklaşık bir saat Türkiye'nin en büyük blok ormanları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve kamp alanları arasında seyahat ediyor.

  2. Tatilciler, tren seyahatinin ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde adeta 'zamanda yolculuk' yapıyor.

    Tatilciler, tren seyahatinin ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde adeta 'zamanda yolculuk' yapıyor.

  3. Bu kapsamda İzmir'den gelen yaklaşık 100 kişilik grup, bölgeye özgü bitki ve ağaç türleriyle doğal güzellikler sunan Yenice ilçesinden Karabük'e, Batı Karadeniz Ekspresi ile yolculuk yaptı.

    Bu kapsamda İzmir'den gelen yaklaşık 100 kişilik grup, bölgeye özgü bitki ve ağaç türleriyle doğal güzellikler sunan Yenice ilçesinden Karabük'e, Batı Karadeniz Ekspresi ile yolculuk yaptı.

  4. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, geçen yıl ilkbaharda başlattıkları projenin yaz aylarında ilgi gördüğünü söyledi.

    Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, geçen yıl ilkbaharda başlattıkları projenin yaz aylarında ilgi gördüğünü söyledi.

  5. ?KONUKLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ? Bu ilginin kışın da sürdüğünü söyleyen Ergüder, "Trenle hedefimiz Safranbolu'da konaklama süresini çoğaltmak ve turizmi çeşitlendirmek. Gelen konuklarımızın mutluluğu bizi çok sevindirdi. Amaca ulaşılacağına inanıyorum" dedi.

    ?KONUKLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ? Bu ilginin kışın da sürdüğünü söyleyen Ergüder, "Trenle hedefimiz Safranbolu'da konaklama süresini çoğaltmak ve turizmi çeşitlendirmek. Gelen konuklarımızın mutluluğu bizi çok sevindirdi. Amaca ulaşılacağına inanıyorum" dedi.

  6. İzmir'den gelen grubun turist rehberi Yasemin Güngör de, Safranbolu'yu daha önce de ziyaret ettiklerini ancak bu kez tren yolculuğuyla çok farklı anılar yaşadıklarını söyledi.

    İzmir'den gelen grubun turist rehberi Yasemin Güngör de, Safranbolu'yu daha önce de ziyaret ettiklerini ancak bu kez tren yolculuğuyla çok farklı anılar yaşadıklarını söyledi.

  7. "DAHA FAZLA İLGİYİ HAK EDİYOR" Kış turizminden Safranbolu'nun yeteri kadar pay almadığını söyleyen Güngör, "Safranbolu'yu ziyaret ederek hem kültür hem doğa hem de kış turizmini bir arada yapalım dedik. Bu tren hattı üzerindeki doğal güzellikler kesinlikle daha fazla ilgiyi hak ediyor" diye konuştu.

    "DAHA FAZLA İLGİYİ HAK EDİYOR" Kış turizminden Safranbolu'nun yeteri kadar pay almadığını söyleyen Güngör, "Safranbolu'yu ziyaret ederek hem kültür hem doğa hem de kış turizmini bir arada yapalım dedik. Bu tren hattı üzerindeki doğal güzellikler kesinlikle daha fazla ilgiyi hak ediyor" diye konuştu.