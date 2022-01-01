Enflasyonla mücadelede yeni dönem: Tim ve mobil uygulama
Enflasyonla mücadelede yeni dönem: Tim ve mobil uygulama
Yeni ekonomik pakete iş dünyası ne dedi?
Yeni ekonomik pakete iş dünyası ne dedi?
Yastık altı altın sistemi nasıl olacak? İşte detayları
Yastık altı altın sistemi nasıl olacak? İşte detayları
Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Molnupiravir'in kullanımında değişiklik
Koronavirüs tedavisinde kullanılan 'Molnupiravir'in kullanımında değişiklik
Bakanlıktan 7 maddelik '14 Şubat' uyarısı
Bakanlıktan 7 maddelik '14 Şubat' uyarısı
Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi
Temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi
Detaylar belli oldu... Bakan Nebati destek paketini açıkladı
Detaylar belli oldu... Bakan Nebati destek paketini açıkladı
3600 ek gösterge ile 4 unvanın emekli maaşı ne kadar olacak?
3600 ek gösterge ile 4 unvanın emekli maaşı ne kadar olacak?
Isparta'da hayat normale döndü
Isparta'da hayat normale döndü
Bakan Bilgin'den yeni '3600 ek gösterge' açıklaması
Bakan Bilgin'den yeni '3600 ek gösterge' açıklaması
Kağıthane'de hayatını kaybeden 3 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu
Kağıthane'de hayatını kaybeden 3 arkadaşın ölüm nedeni belli oldu
HSK, ihraç edilen 8 eski hakim ve savcının inceleme talebini reddetti
HSK, ihraç edilen 8 eski hakim ve savcının inceleme talebini reddetti
Ahmet Hakan: 10. Cumhurbaşkanının intikamı çok acı oldu!
Ahmet Hakan: 10. Cumhurbaşkanının intikamı çok acı oldu!
Dolar yeniden yükselir mi?
Dolar yeniden yükselir mi?
Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti
Sahte makbuzla 'zimmet' soruşturmasında memur istifa etti
Tekstil imalathanesindeki yangında ölen 4 işçinin otopsisi sürüyor
Tekstil imalathanesindeki yangında ölen 4 işçinin otopsisi sürüyor
AK Parti'li Şen AK Parti oylarının yüzde 34'e niçin düştüğünü açıkladı
AK Parti'li Şen AK Parti oylarının yüzde 34'e niçin düştüğünü açıkladı
Gözler bugün açıklanacak ekonomi paketinde
Gözler bugün açıklanacak ekonomi paketinde
Yeni nesil tehlike dijital zorbalık
Yeni nesil tehlike dijital zorbalık
MEB, 53 bin okulun hizmet alanını yeniden belirledi
MEB, 53 bin okulun hizmet alanını yeniden belirledi
Elektrik faturaları için yeni formüller
Elektrik faturaları için yeni formüller
Erdoğan karantinadayken 11 devlet başkanıyla görüştü
Erdoğan karantinadayken 11 devlet başkanıyla görüştü
Hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi
Hemşirenin dikkati ATM'den hırsızlığı engelledi
Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor! ABD 3 bin ilave asker ve 4 gemi gönderiyor
Rusya-Ukrayna krizi tırmanıyor! ABD 3 bin ilave asker ve 4 gemi gönderiyor
Piyasalarda Ukrayna depremi: Altın ve petrol fırladı
Piyasalarda Ukrayna depremi: Altın ve petrol fırladı
Çalışanlar o sektöre yöneldi, turizmde istihdam sıkıntısı başladı
Çalışanlar o sektöre yöneldi, turizmde istihdam sıkıntısı başladı
Üniversiteye girişte baraj puanı kaldırıldı
Üniversiteye girişte baraj puanı kaldırıldı
Twitter çöktü
Twitter çöktü
Soruşturma tamamlandı, Sedef Kabaş'a istenen ceza belli oldu
Soruşturma tamamlandı, Sedef Kabaş'a istenen ceza belli oldu
Devlete ait ağaçları satan 2'si orman memuru 3 kişi tutuklandı
Devlete ait ağaçları satan 2'si orman memuru 3 kişi tutuklandı

Herkes Doğduğu Şehirde Yaşasaydı İşte En Kalabalık İl!

TÜİK'in paylaştığı nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul olurken 'herkes doğduğu şehirde yaşasaydı ne olurdu?' sorusunun yanıtı belli oldu.

  1. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye`nin nüfusu 2021`de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun en yoğun olduğu il ise yüzde 18,71 ile İstanbul. Eğer doğduğumuz şehirde, ailelerimizle birlikte yaşasaydık, İstanbul Türkiye?nin en kalabalık şehri olmayacaktı.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye`nin nüfusu 2021`de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun en yoğun olduğu il ise yüzde 18,71 ile İstanbul. Eğer doğduğumuz şehirde, ailelerimizle birlikte yaşasaydık, İstanbul Türkiye?nin en kalabalık şehri olmayacaktı.

  2. Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sırasıyla şöyle sıralanıyor:

    Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sırasıyla şöyle sıralanıyor:

  3. 30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280

    30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280

  4. 29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893

    29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893

  5. 28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538

    28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538

  6. 27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320

    27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320

  7. 26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943

    26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943

  8. 25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277

    25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277

  9. 24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36

    24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36

  10. 23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948

    23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948

  11. 22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821

    22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821

  12. 21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623

    21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623

  13. 20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438

    20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438

  14. 19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413

    19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413

  15. 18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239

    18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239

  16. 17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687

    17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687

  17. 16- Van / 1 milyon 613 bin 293

    16- Van / 1 milyon 613 bin 293

  18. 15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822

    15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822

  19. 14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620

    14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620

  20. 13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544

    13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544

  21. 12- Adana / 1 milyon 805 bin 860

    12- Adana / 1 milyon 805 bin 860

  22. 11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849

    11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849

  23. 10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659

    10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659

  24. 9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767

    9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767

  25. 8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772

    8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772

  26. 7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864

    7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864

  27. 6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603

    6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603

  28. 5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873

    5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873

  29. 4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540

    4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540

  30. 3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830

    3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830

  31. 2- Konya / 2 milyon 644 bin 753

    2- Konya / 2 milyon 644 bin 753

  32. 1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950

    1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950