Herkes Doğduğu Şehirde Yaşasaydı İşte En Kalabalık İl!
TÜİK'in paylaştığı nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul olurken 'herkes doğduğu şehirde yaşasaydı ne olurdu?' sorusunun yanıtı belli oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Türkiye`nin nüfusu 2021`de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Nüfusun en yoğun olduğu il ise yüzde 18,71 ile İstanbul. Eğer doğduğumuz şehirde, ailelerimizle birlikte yaşasaydık, İstanbul Türkiye?nin en kalabalık şehri olmayacaktı.
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Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 30 il sırasıyla şöyle sıralanıyor:
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30- Giresun / 1 milyon 151 bin 280
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29- Adıyaman / 1 milyon 179 bin 893
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28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538
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27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320
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26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943
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25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277
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24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36
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23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948
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22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821
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21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623
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20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438
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19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413
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18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239
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17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687
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16- Van / 1 milyon 613 bin 293
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15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822
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14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620
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13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544
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12- Adana / 1 milyon 805 bin 860
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11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849
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10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659
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9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767
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8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772
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7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864
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6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603
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5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873
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4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540
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3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830
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2- Konya / 2 milyon 644 bin 753
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1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950