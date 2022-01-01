Birçok Ülkede Kısıtlamalar Kaldırıldı

Hükümet de ay başında aldığı kararla 7 Şubat?tan itibaren 3. doz Covid-19 aşısını olanlar veya en az 2 doz aşı üstüne Covid-19 geçirip iyileşenler, salgında riskli bölgeler de dahil olmak üzere her türlü kısıtlamadan muaf tutulmaya başlandı. Ülke içinde seyahat etmekten dışarıda yemek yemeye ve diğer sosyal faaliyetlerde şart koşulan "Yeşil Geçiş" sertifikası, 3. doz Covid-19 aşısı olanlar veya en az 2 doz aşı olup, Covid-19 geçirip iyileşenler için süresiz hale getirildi.