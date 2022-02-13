Haftanın Fırsat Ürünleri (14-19)

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
2022 yılı memur aylık katsayısının değiştirdiği ödemeler
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Merkez Bankası'ndan 'FAST' kararı...5 bin TL'ye çıkarılıyor
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Erdoğan:Ters adım atanlara şiddetli ceza uygulayacağız
Altın haftaya yükselişle başladı, gramı 805 TL'den işlem görüyor
Altın haftaya yükselişle başladı, gramı 805 TL'den işlem görüyor
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'YKS'de barajların kaldırılması' açıklaması
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Yozgat'ta 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvetten' 7 kişi tutuklandı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Konut fiyatları fırlayacak! En az yüzde 60 zam bekleniyor
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
Tapular Metaverse için hazır hale getiriliyor: Pilot il Amasya
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
KDV indirimi markete kalmayacak, vatandaşın cebine girecek
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
TÜBİTAK, iş başvuru sistemini yeniledi
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Değişiklik
Engelliler araç alamıyor
Engelliler araç alamıyor
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Bakan Koca'dan sağlık çalışanına saldırıya tepki
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
Türkçe veya matematikten yarım net yapan tercih yapabilecek
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
13 Şubat 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama
EPDK'dan elektrik ücretlerine ilişkin açıklama
Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Görevi başında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Mahir Ünal: Elektrik konusu Kabine'de görüşülecek
Mahir Ünal: Elektrik konusu Kabine'de görüşülecek
13 ilde 'görevi kötüye kullanma ve rüşvet' operasyonu
13 ilde 'görevi kötüye kullanma ve rüşvet' operasyonu
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Belediyeden imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı
Belediyeden imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı
Altın fiyatlarında yön ne olacak?
Altın fiyatlarında yön ne olacak?
Statü değiştiren kamu işçisine Yargıtay'dan kötü haber
Statü değiştiren kamu işçisine Yargıtay'dan kötü haber
Bakan Muş'tan marketlere uyarı: Denetimler yoğunlaşacak
Bakan Muş'tan marketlere uyarı: Denetimler yoğunlaşacak
Puanı yüksek adaylar elendi, öğretim görevlisinin eşi kadroyu aldı
Puanı yüksek adaylar elendi, öğretim görevlisinin eşi kadroyu aldı

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