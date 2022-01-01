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Türkiye'nin En Zeki Şehirleri

Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.

  1. Zekâ seviyelerini merak eden vatandaşların girip çeşitli soruları cevaplandırarak IQ ortalamalarını ölçebileceği sitenin dün paylaştığı bir liste, sosyal medyada gündem oldu. <br> İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...

    Zekâ seviyelerini merak eden vatandaşların girip çeşitli soruları cevaplandırarak IQ ortalamalarını ölçebileceği sitenin dün paylaştığı bir liste, sosyal medyada gündem oldu.
    İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...

  2. 20. Denizli - 102,14

    20. Denizli - 102,14

  3. 19. Rize - 102,32

    19. Rize - 102,32

  4. 18. Konya - 102,36

    18. Konya - 102,36

  5. 17. Uşak - 102,37

    17. Uşak - 102,37

  6. 16. Karaman - 102,52

    16. Karaman - 102,52

  7. 15. Yalova - 102,58

    15. Yalova - 102,58

  8. 14. Zonguldak - 102,68

    14. Zonguldak - 102,68

  9. 13. Tekirdağ - 102,82

    13. Tekirdağ - 102,82

  10. 12. Antalya - 103,29

    12. Antalya - 103,29

  11. 11. Trabzon - 103,37

    11. Trabzon - 103,37

  12. 10. Kırklareli - 103,28

    10. Kırklareli - 103,28

  13. 9. Bursa - 103,47

    9. Bursa - 103,47

  14. 8. Balıkesir - 103,59

    8. Balıkesir - 103,59

  15. 7. Kocaeli - 103,85

    7. Kocaeli - 103,85

  16. 6. İstanbul - 104,02

    6. İstanbul - 104,02

  17. 5. Çanakkale - 104,02

    5. Çanakkale - 104,02

  18. 4. Muğla - 104,12

    4. Muğla - 104,12

  19. 3. İzmir - 104.51

    3. İzmir - 104.51

  20. 2. Ankara - 104,91

    2. Ankara - 104,91

  21. 1. Eskişehir - 105,20

    1. Eskişehir - 105,20