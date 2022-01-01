Türkiye'nin En Zeki Şehirleri
Bir internet sitesinin paylaştığı, şehirlerin IQ ortalamalarını gösteren listede en zeki şehir belli oldu.
-
Zekâ seviyelerini merak eden vatandaşların girip çeşitli soruları cevaplandırarak IQ ortalamalarını ölçebileceği sitenin dün paylaştığı bir liste, sosyal medyada gündem oldu.
İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri...
-
20. Denizli - 102,14
-
19. Rize - 102,32
-
18. Konya - 102,36
-
17. Uşak - 102,37
-
16. Karaman - 102,52
-
15. Yalova - 102,58
-
14. Zonguldak - 102,68
-
13. Tekirdağ - 102,82
-
12. Antalya - 103,29
-
11. Trabzon - 103,37
-
10. Kırklareli - 103,28
-
9. Bursa - 103,47
-
8. Balıkesir - 103,59
-
7. Kocaeli - 103,85
-
6. İstanbul - 104,02
-
5. Çanakkale - 104,02
-
4. Muğla - 104,12
-
3. İzmir - 104.51
-
2. Ankara - 104,91
-
1. Eskişehir - 105,20