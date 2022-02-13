Rus Denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan Geçti
Rus donanmasına ait ?Rostov Na Donu? denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e doğru yol alan denizaltıya sahil güvenlik eşlik etti.
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İstanbul Boğazı?ndan Marmara Denizi yönünden Karadeniz filosuna bağlı B-237 flama numaralı ?Rostov Na Donu? denizaltısı geçti.
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Denizaltısı, saat 12.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisine geldi.
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Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyrederken, denizaltının boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da refakat etti.
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