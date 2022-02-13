Rus Denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyrederken, denizaltının boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da refakat etti.

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