Fransa'da Yasağa Rağmen 'Özgürlük Konvoyu' Paris'in Merkezine Girdi
Fransa'da yasağa ve sıkı önlemlere rağmen, Covid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlamaları protesto eden "Özgürlük Konvoyu? başkent Paris?in merkezine girdi.
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Konvoy, polis ve jandarmanın kentin farklı giriş kapılarında oluşturduğu kontrol noktalarını aşarak Champs-Elysee Caddesi'ne ve Zafer Takı'nın bulunduğu Charles-de-Gaulle Meydanı'nda toplandı.
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Yüzlerce eylemci Champs-Elysee Caddesi'ne ve çevresine gelerek konvoya destek verdi. Hükümetin Covid-19 kısıtlamalarına ve aşı kartı uygulamasına tepki gösteren göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.
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Meydandan uzaklaşma çağrılarına uymayan göstericilere biber gazıyla müdahale eden polisin bazı eylemcilere copla sert müdahalede bulunduğu da görüldü.
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasaklanan gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 337 kişiye para cezası kesildiğini, çıkan olaylarda 54 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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Paris'te "Özgürlük Konvoyu" nedeniyle 7 bin 200 polis görev yaptı. Başkentin simgelerinden Champs-Elysee Caddesi'nde, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı, olası şiddet olaylarına karşı 3 zırhlı araç hazır tutuldu.
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Bu arada, Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, konvoya destek veren sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues'in yasaklanan gösteriye katıldığı gerekçesiyle Elysee Sarayı yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.
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Kanada'nın başkenti Ottawa'daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Covid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, Fransa'nın farklı kentlerinden yüzlerce kilometre yol yaparak Paris'e gelmişti.
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Paris Emniyet Müdürlüğü "Özgürlük Konvoyu"nun Paris?te eylem yapmasının kamu düzenini tehdit riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişini yasaklamıştı. Paris İdari Mahkemesi de bu yasağı onamıştı.
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