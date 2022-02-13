Fransa'da Yasağa Rağmen 'Özgürlük Konvoyu' Paris'in Merkezine Girdi

Paris Emniyet Müdürlüğü "Özgürlük Konvoyu"nun Paris?te eylem yapmasının kamu düzenini tehdit riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişini yasaklamıştı. Paris İdari Mahkemesi de bu yasağı onamıştı.

Bu arada, Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, konvoya destek veren sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues'in yasaklanan gösteriye katıldığı gerekçesiyle Elysee Sarayı yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

Paris'te "Özgürlük Konvoyu" nedeniyle 7 bin 200 polis görev yaptı. Başkentin simgelerinden Champs-Elysee Caddesi'nde, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı, olası şiddet olaylarına karşı 3 zırhlı araç hazır tutuldu.

Meydandan uzaklaşma çağrılarına uymayan göstericilere biber gazıyla müdahale eden polisin bazı eylemcilere copla sert müdahalede bulunduğu da görüldü.

Yüzlerce eylemci Champs-Elysee Caddesi'ne ve çevresine gelerek konvoya destek verdi. Hükümetin Covid-19 kısıtlamalarına ve aşı kartı uygulamasına tepki gösteren göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Konvoy, polis ve jandarmanın kentin farklı giriş kapılarında oluşturduğu kontrol noktalarını aşarak Champs-Elysee Caddesi'ne ve Zafer Takı'nın bulunduğu Charles-de-Gaulle Meydanı'nda toplandı.

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