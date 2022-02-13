Türkiye'nin Aşk Şarkısı Belli Oldu

Sevgililer Günü yaklaşırken planlar ve hediyeler kadar romantik şarkılar da önem kazanıyor. Bazı şarkılar üzerinden yıllar geçse de etkisini yitirmiyor, tam tersine durdukça demleniyor. Çünkü o şarkılarda anılar, sevinçler, hüzünler birikiyor. Araştırma şirketi Areda Survey, Gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Kayahan?ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' adlı şarkısı yüzde 17,9 oranla birinci sırada yerini aldı.