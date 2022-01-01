İşte Omicron'un Üç Yeni Semptomu!

Konuyla ilgili King?s College of London araştırmacıları tarafından yapılan açıklamada, "Omicron'un neden olduğu semptomların önceki varyantlardan daha hafif olduğunu söylemek doğru değil. İngiltere nüfusunun çoğunluğu, ciddi hastalıklara ve hastaneye yatışlara karşı güçlü bir koruyucu etkiye sahip olan ZOE uygulamasına katkıda bulunanların çoğu gibi, şu anda çift veya üç doz aşılanmıştır" denildi.