BEYAZ CÜCE NEDİR? Diğer taraftan, çok büyük yıldızlar öldüklerinde kara deliklere dönüşüyor. Güneş gibi daha küçük olan yıldızlar ise beyaz cücelere dönüşüyorlar. Tüm nükleer yakıtlarını tüketmiş ve dış katmanlarını kaybetmiş bu yıldızlar, genellikle bir gezegen büyüklüğündedirler ve ilk oluştuklarında mavimsi beyaz bir ışık yayıyorlar. Dünya'dan 117 ışık yılı uzaklıkta bulunan olası gezegenin beyaz cüceye, Dünya?nın Güneş'e olduğundan 60 kat daha yakın olduğu düşünülüyor.