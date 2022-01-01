Doğuştan Gelen Anormallikler Tedavi Edilebilecek

DOĞUŞTAN GELEN KALP ANORMALLİKLERİNİ TEDAVİ EDECEK Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan çalışma yazarı Kit Parker, ?Nihai hedefimiz, bir çocukta doğuştan hatalı olarak oluşmuş bir kalbin yerini alacak yapay bir kalp inşa etmektir. Yaptığımız bazı çalışmalar da dahil olmak üzere, kalp dokusu veya kalpler oluşturma konusundaki çalışmaların çoğu, anatomik özellikleri veya kalbin basit atışını mühendislik dokularında kopyalamaya odaklanmıştır. Ama burada, yapılması daha zor olan kalbin biyofiziğini yeniden olduşturduk? diye konuştu.