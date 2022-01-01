İşte Yoğun Bakımdaki Sanatçının Son Durumu
Rumeli türkülerinin sevilen ismi 81 yaşındaki Arif Şentürk yoğun bakıma kaldırılmıştı hastaneden son durumuna ilişkin ilk görüntüler geldi.
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Rumeli türkülerinin sevilen ismi 81 yaşındaki Arif Şentürk'ten iyi haberler gelmeye devam ediyor. Arif Şentürk'ün yoğun bakıma alındığı haberi sevenlerini üzmüştü. Magazinkolik'in haberine göre; ünlü sanatçının durumunun iyiye gittiği hayati tehlikesinin kalmadığı bildirildi.
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Kısa sürede sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı bilgisini duyuran Magazinkolik sitesi, şimdi de Arif Şentürk'ün hastanedeki son durumunu görüntüledi.
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Görüntülerde Arif Şentürk'ün oksijen desteği aldığı ve yemek yemeğe hazırlandığı, bilicinin açık, konuşabildiği anlaşılıyor.
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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Rumeli türküleriyle bilinen Arif Şentürk'ün yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. 81 yaşındaki Şentürk'ün durumunun ağır olduğunu ifade etmişti.
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Arif Şentürk kimdir: 1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956'da ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.
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Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı.
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Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulunda müzik eğitimi aldı.
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Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavında başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.