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İşte Yoğun Bakımdaki Sanatçının Son Durumu

Rumeli türkülerinin sevilen ismi 81 yaşındaki Arif Şentürk yoğun bakıma kaldırılmıştı hastaneden son durumuna ilişkin ilk görüntüler geldi.

  1. Rumeli türkülerinin sevilen ismi 81 yaşındaki Arif Şentürk'ten iyi haberler gelmeye devam ediyor. Arif Şentürk'ün yoğun bakıma alındığı haberi sevenlerini üzmüştü. Magazinkolik'in haberine göre; ünlü sanatçının durumunun iyiye gittiği hayati tehlikesinin kalmadığı bildirildi.

    Rumeli türkülerinin sevilen ismi 81 yaşındaki Arif Şentürk'ten iyi haberler gelmeye devam ediyor. Arif Şentürk'ün yoğun bakıma alındığı haberi sevenlerini üzmüştü. Magazinkolik'in haberine göre; ünlü sanatçının durumunun iyiye gittiği hayati tehlikesinin kalmadığı bildirildi.

  2. Kısa sürede sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı bilgisini duyuran Magazinkolik sitesi, şimdi de Arif Şentürk'ün hastanedeki son durumunu görüntüledi.

    Kısa sürede sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı bilgisini duyuran Magazinkolik sitesi, şimdi de Arif Şentürk'ün hastanedeki son durumunu görüntüledi.

  3. Görüntülerde Arif Şentürk'ün oksijen desteği aldığı ve yemek yemeğe hazırlandığı, bilicinin açık, konuşabildiği anlaşılıyor.

    Görüntülerde Arif Şentürk'ün oksijen desteği aldığı ve yemek yemeğe hazırlandığı, bilicinin açık, konuşabildiği anlaşılıyor.

  4. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Rumeli türküleriyle bilinen Arif Şentürk'ün yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. 81 yaşındaki Şentürk'ün durumunun ağır olduğunu ifade etmişti.

    Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Rumeli türküleriyle bilinen Arif Şentürk'ün yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. 81 yaşındaki Şentürk'ün durumunun ağır olduğunu ifade etmişti.

  5. Arif Şentürk kimdir: 1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956'da ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

    Arif Şentürk kimdir: 1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956'da ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

  6. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı.

    Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı.

  7. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulunda müzik eğitimi aldı.

    Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulunda müzik eğitimi aldı.

  8. Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavında başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

    Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavında başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.