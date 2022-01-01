Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 Kilometre TIR Kuyruğu

Bulgaristan'a çeşitli malzemeler götüren Çetin Yılmaz da, "Burada çok bekliyoruz. Görüyorsunuz ne tuvalet var, ne yemek var. Ben devletimin buraya TIR parkı yapmasını istiyorum. 24 saatten beri buradayım ve daha 5-6 kilometrem var. Burada bir de mülteci sorunu var, yıllardan beri. Bu işe el atılsın, buraya güzel parklar yapılsın, insanlar rahat etsin" ifadelerini kullandı.