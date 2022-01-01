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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 Kilometre TIR Kuyruğu

Türkiye'den aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa'ya götürmek için Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR sürücüleri, 10 kilometre kuyruk oluşturdu. TIR şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesinden, Türkiye tarafında ise ihtiyaçlarını karşılayacak tesis olmamasından şikayetçi.

  1. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

    Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren TIR'lar Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

  2. Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 10 kilometreyi bulurken, bazı sürücüler 24 saatten bu yana sırada beklediklerini anlattı.

    Hamzabeyli'de TIR kuyruğu 10 kilometreyi bulurken, bazı sürücüler 24 saatten bu yana sırada beklediklerini anlattı.

  3. "PERONLAR ARTIRILMALI" TIR sürücüsü Ali Ünlü, bir gece öncesinden kuyruğa girdiğini belirterek, şunları söyledi: "Malum dövizin yükselmesiyle Türkiye'den bayağı bir ihracat başladı. Bu da ülkemiz için güzel ama bu kadar yoğun trafikte kapılarımız yetersiz kalıyor. Tuvalet ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz, güvenli istirahat yapabileceğimiz yerler istiyoruz. Bunun yanında peronların ve personel sayısının artırılmasını talep ediyoruz. Zaten bunlar olursa bu kadar kuyruk olmaz" dedi.

    "PERONLAR ARTIRILMALI" TIR sürücüsü Ali Ünlü, bir gece öncesinden kuyruğa girdiğini belirterek, şunları söyledi: "Malum dövizin yükselmesiyle Türkiye'den bayağı bir ihracat başladı. Bu da ülkemiz için güzel ama bu kadar yoğun trafikte kapılarımız yetersiz kalıyor. Tuvalet ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz, güvenli istirahat yapabileceğimiz yerler istiyoruz. Bunun yanında peronların ve personel sayısının artırılmasını talep ediyoruz. Zaten bunlar olursa bu kadar kuyruk olmaz" dedi.

  4. Adapazarı'ndan gelip Avusturya'ya giden Halil Tan da tesislerin azlığı nedeniyle TIR'ın yanında yemek yediklerini söyledi. Tan, "Mecbur beklediğimiz yerde karnımızı doyuruyoruz. Bizim restoranımız burası. Başka yemek yemeye yer yok. Tesis 5-6 kilometre uzakta, mecbur burada 'kendin pişir, kendin ye' yapıyoruz. Dolapta her şey var, ne istersen" diye konuştu.

    Adapazarı'ndan gelip Avusturya'ya giden Halil Tan da tesislerin azlığı nedeniyle TIR'ın yanında yemek yediklerini söyledi. Tan, "Mecbur beklediğimiz yerde karnımızı doyuruyoruz. Bizim restoranımız burası. Başka yemek yemeye yer yok. Tesis 5-6 kilometre uzakta, mecbur burada 'kendin pişir, kendin ye' yapıyoruz. Dolapta her şey var, ne istersen" diye konuştu.

  5. Bulgaristan'a çeşitli malzemeler götüren Çetin Yılmaz da, "Burada çok bekliyoruz. Görüyorsunuz ne tuvalet var, ne yemek var. Ben devletimin buraya TIR parkı yapmasını istiyorum. 24 saatten beri buradayım ve daha 5-6 kilometrem var. Burada bir de mülteci sorunu var, yıllardan beri. Bu işe el atılsın, buraya güzel parklar yapılsın, insanlar rahat etsin" ifadelerini kullandı.

    Bulgaristan'a çeşitli malzemeler götüren Çetin Yılmaz da, "Burada çok bekliyoruz. Görüyorsunuz ne tuvalet var, ne yemek var. Ben devletimin buraya TIR parkı yapmasını istiyorum. 24 saatten beri buradayım ve daha 5-6 kilometrem var. Burada bir de mülteci sorunu var, yıllardan beri. Bu işe el atılsın, buraya güzel parklar yapılsın, insanlar rahat etsin" ifadelerini kullandı.