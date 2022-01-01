Metaverse'e Adım Atıyor

NFT NEDİR?

Açılımıyla "non-fungible token", Türkçede genellikle "değişimi mümkün olmayan para ya da çip" diye niteleniyor.

NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.

Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.

Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.