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Metaverse'e Adım Atıyor

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp ve damar cerrahı Mehmet Öz, Metaverse dünyasına girmek üzere ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne bir dizi ticari marka başvurusunda bulundu.

  1. ABD Senatosu'na girmek için yarışan Dr. Mehmet Öz, şimdi de son patent başvurusuyla dikkat çekti. Kalp ve damar cerrahı Öz, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne bir dizi ticari marka başvurusunda bulundu.

    ABD Senatosu'na girmek için yarışan Dr. Mehmet Öz, şimdi de son patent başvurusuyla dikkat çekti. Kalp ve damar cerrahı Öz, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne bir dizi ticari marka başvurusunda bulundu.

  2. Independent'in haberine göre, bunlar arasında sanal gerçeklik ürünleri, sanal sağlık hizmetleri ve NFT'lerin yönetiminde kullanılacak yazılımlar yer alıyor. Ticari marka avukatı Michael Kondoudis, Twitter'daki bir gönderisinde Öz'ün başvurusunun ekran görüntüsünü paylaştı.

    Independent'in haberine göre, bunlar arasında sanal gerçeklik ürünleri, sanal sağlık hizmetleri ve NFT'lerin yönetiminde kullanılacak yazılımlar yer alıyor. Ticari marka avukatı Michael Kondoudis, Twitter'daki bir gönderisinde Öz'ün başvurusunun ekran görüntüsünü paylaştı.

  3. Kondoudis, "Dr. Öz Metaverse'e geliyor" diye yazarak, şunları ekledi: "Ayın 7'sinde yapılan ticari marka başvurusu, Dr. Öz'ün Metaverse'te çevrimiçi bir toplulukla birlikte kimliği NFT'lerle doğrulanan sanal ürünler ve kripto varlıkları sunmayı planladığını gösteriyor."

    Kondoudis, "Dr. Öz Metaverse'e geliyor" diye yazarak, şunları ekledi: "Ayın 7'sinde yapılan ticari marka başvurusu, Dr. Öz'ün Metaverse'te çevrimiçi bir toplulukla birlikte kimliği NFT'lerle doğrulanan sanal ürünler ve kripto varlıkları sunmayı planladığını gösteriyor."

  4. Kondoudis'in patentlere odaklanan hukuk firmasına göre, 2020'de kuruma NFT'lerle ilgili sadece üç başvuru yapılmışken, bu sayı 2021'de 1200'ün üzerine çıktı. Kuruma yalnızca Ocak 2022'de bu türden 450 başvuru geldi. Öz'ün başvurusunda dikkat çeken sanal hizmetlerin sanat eserleri, koleksiyonlar, yiyecek, içecek, pijama, gözlük, mücevher, kolonya, güzellik ürünleri, sağlık ürünleri, fitness ve egzersiz ekipmanları, yatak takımları, oyuncaklar, oyunlar, posterler ve elektrikli mutfak aletlerini kapsayacağı anlaşılıyor.

    Kondoudis'in patentlere odaklanan hukuk firmasına göre, 2020'de kuruma NFT'lerle ilgili sadece üç başvuru yapılmışken, bu sayı 2021'de 1200'ün üzerine çıktı. Kuruma yalnızca Ocak 2022'de bu türden 450 başvuru geldi. Öz'ün başvurusunda dikkat çeken sanal hizmetlerin sanat eserleri, koleksiyonlar, yiyecek, içecek, pijama, gözlük, mücevher, kolonya, güzellik ürünleri, sağlık ürünleri, fitness ve egzersiz ekipmanları, yatak takımları, oyuncaklar, oyunlar, posterler ve elektrikli mutfak aletlerini kapsayacağı anlaşılıyor.

  5. Dr. Öz kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den seçim yarışına dahil olacağını açıklamıştı. Pensilvanya'dan adaylığını koyan Öz senatörlük yarışında 12'si Cumhuriyetçi, 14'ü Demokrat ve biri Liberteryen olmak üzere diğer 27 adayla rekabet ediyor.

    Dr. Öz kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den seçim yarışına dahil olacağını açıklamıştı. Pensilvanya'dan adaylığını koyan Öz senatörlük yarışında 12'si Cumhuriyetçi, 14'ü Demokrat ve biri Liberteryen olmak üzere diğer 27 adayla rekabet ediyor.

  6. NFT NEDİR? <br> Açılımıyla "non-fungible token", Türkçede genellikle "değişimi mümkün olmayan para ya da çip" diye niteleniyor. <br> NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor. <br> Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor. <br> Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.

    NFT NEDİR?
    Açılımıyla "non-fungible token", Türkçede genellikle "değişimi mümkün olmayan para ya da çip" diye niteleniyor.
    NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.
    Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.
    Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.