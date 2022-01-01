Trafik Eğitim Parkı'nda Son Rötuşlar

Trafik kültürü oluşacak

İl Emniyet Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında hazırladıkları projenin geleceğe büyük katkılar sağlayacağını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bursa'da sorun olarak konuşulan konuların başında ulaşım ve trafik geliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Yatırım bütçemizde en büyük payı ulaşıma ayırıyoruz. Ancak trafik sorununun yeni yollar, kavşaklar ve raylı sistemler gibi sadece fiziki yatırımlarla çözülmesi de mümkün değil. Öncelikle her bir bireyin trafik kuralları konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Bu yüzden projeyi çok önemsedik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Trafiğin bir kültür olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız burada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polislerimiz ile birlikte araç kullanacaklar. 'Ağaç yaşken eğilir' sözüne inanıyoruz ve çocuklarımıza bu eğitimi en iyi şekilde vereceğiz' dedi.