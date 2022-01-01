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Trafik Eğitim Parkı'nda Son Rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmesine imkan sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı, son düzenlemelerin ardından açılışa hazır hale getiriliyor.

  1. Bursa'da trafik ve ulaşımın sorun olmaktan çıkması için yeni yollar, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler, toplu taşımanın yaygınlaştırılması gibi pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarını iyi bilen, donanımlı nesil yetişmesi için ayrıcalıklı bir projeyi kente kazandırıyor. Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'nde Nilüfer Çayı kenarındaki 6065 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen ve inşaat alanı 530 metrekare olan projede imalatlar tamamlandı. Tamamen eğitim amaçlı olarak tasarlanan proje; prefabrik, betonarme ve çelik yapılardan oluşuyor. Yaklaşık 300 metre bisiklet yolu ve yürüyüş yolu yer alan projede; 1 adet idari yönetim binası, 1 adet minyatür oto deposu, 126 kişi kapasiteli 1 adet kapalı tribün, 1 adet geçit tüneli ve 1 adet yaya üst geçidi bulunuyor. Açılış için son düzenlemelerin yapıldığı park, özellikle eğitim kurumları için önemli bir uygulamalı ders alanı haline gelecek ve çocuklar trafik kurallarını bizzat yaşayarak öğrenecek.

    Bursa'da trafik ve ulaşımın sorun olmaktan çıkması için yeni yollar, köprü ve kavşaklar, raylı sistemler, toplu taşımanın yaygınlaştırılması gibi pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarını iyi bilen, donanımlı nesil yetişmesi için ayrıcalıklı bir projeyi kente kazandırıyor. Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'nde Nilüfer Çayı kenarındaki 6065 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen ve inşaat alanı 530 metrekare olan projede imalatlar tamamlandı. Tamamen eğitim amaçlı olarak tasarlanan proje; prefabrik, betonarme ve çelik yapılardan oluşuyor. Yaklaşık 300 metre bisiklet yolu ve yürüyüş yolu yer alan projede; 1 adet idari yönetim binası, 1 adet minyatür oto deposu, 126 kişi kapasiteli 1 adet kapalı tribün, 1 adet geçit tüneli ve 1 adet yaya üst geçidi bulunuyor. Açılış için son düzenlemelerin yapıldığı park, özellikle eğitim kurumları için önemli bir uygulamalı ders alanı haline gelecek ve çocuklar trafik kurallarını bizzat yaşayarak öğrenecek.

  2. Trafik kültürü oluşacak<br> İl Emniyet Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında hazırladıkları projenin geleceğe büyük katkılar sağlayacağını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bursa'da sorun olarak konuşulan konuların başında ulaşım ve trafik geliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Yatırım bütçemizde en büyük payı ulaşıma ayırıyoruz. Ancak trafik sorununun yeni yollar, kavşaklar ve raylı sistemler gibi sadece fiziki yatırımlarla çözülmesi de mümkün değil. Öncelikle her bir bireyin trafik kuralları konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Bu yüzden projeyi çok önemsedik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Trafiğin bir kültür olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız burada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polislerimiz ile birlikte araç kullanacaklar. 'Ağaç yaşken eğilir' sözüne inanıyoruz ve çocuklarımıza bu eğitimi en iyi şekilde vereceğiz' dedi.

    Trafik kültürü oluşacak
    İl Emniyet Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında hazırladıkları projenin geleceğe büyük katkılar sağlayacağını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Bursa'da sorun olarak konuşulan konuların başında ulaşım ve trafik geliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Yatırım bütçemizde en büyük payı ulaşıma ayırıyoruz. Ancak trafik sorununun yeni yollar, kavşaklar ve raylı sistemler gibi sadece fiziki yatırımlarla çözülmesi de mümkün değil. Öncelikle her bir bireyin trafik kuralları konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. Bu yüzden projeyi çok önemsedik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Trafiğin bir kültür olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımız burada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polislerimiz ile birlikte araç kullanacaklar. 'Ağaç yaşken eğilir' sözüne inanıyoruz ve çocuklarımıza bu eğitimi en iyi şekilde vereceğiz' dedi.