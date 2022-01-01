Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'elektrik faturaları' açıklaması
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Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
HÜDA PAR: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz
HÜDA PAR: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz
'Ek göstergede adaleti temin etmek için gayret göstereceğiz'
'Ek göstergede adaleti temin etmek için gayret göstereceğiz'
8 belediye daha su tüketim bedelindeki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
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Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
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Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
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Dilberay Filminden 98 Bin Seyirci (11-13 Şubat Box Office Türkiye)

Gösterimdeki ikinci hafta sonunda 98 bin 530 seyirciyle Dilberay, seyirci sayısında lider olurken, haftanın yeni filmlerinden Uncharted ise hasılat olarak gişenin zirvesinde yer aldı. İşte 11-13 Şubat gişe rakamları...

  1. Şarkını Söyle 2 17.054

    Şarkını Söyle 2 17.054

  2. Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok 17.775

    Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok 17.775

  3. Moonfall 23.568

    Moonfall 23.568

  4. Malazgirt 1071 23.949

    Malazgirt 1071 23.949

  5. Afacanlar: İş Başa Düştü 26.635

    Afacanlar: İş Başa Düştü 26.635

  6. Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 35.289

    Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 35.289

  7. Aslan Hürkuş Kayıp Elmas 41.561

    Aslan Hürkuş Kayıp Elmas 41.561

  8. Kesişme - İyi ki Varsın Eren 65.314

    Kesişme - İyi ki Varsın Eren 65.314

  9. Uncharted 97.446

    Uncharted 97.446

  10. Dilberay 98.530

    Dilberay 98.530