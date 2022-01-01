Dilberay Filminden 98 Bin Seyirci (11-13 Şubat Box Office Türkiye)
Gösterimdeki ikinci hafta sonunda 98 bin 530 seyirciyle Dilberay, seyirci sayısında lider olurken, haftanın yeni filmlerinden Uncharted ise hasılat olarak gişenin zirvesinde yer aldı. İşte 11-13 Şubat gişe rakamları...
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Şarkını Söyle 2 17.054
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Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok 17.775
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Moonfall 23.568
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Malazgirt 1071 23.949
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Afacanlar: İş Başa Düştü 26.635
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Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 35.289
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Aslan Hürkuş Kayıp Elmas 41.561
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Kesişme - İyi ki Varsın Eren 65.314
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Uncharted 97.446
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Dilberay 98.530