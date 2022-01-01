Toyota'dan Elektrikli Spor Otomobil: Yeni Görseller Paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'elektrik faturaları' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'elektrik faturaları' açıklaması
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
Ayda 90 TL'den başlayan fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası
HÜDA PAR: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz
HÜDA PAR: İttifak konusunda herhangi bir parti ile sözleşmiş değiliz
'Ek göstergede adaleti temin etmek için gayret göstereceğiz'
'Ek göstergede adaleti temin etmek için gayret göstereceğiz'
8 belediye daha su tüketim bedelindeki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
8 belediye daha su tüketim bedelindeki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
Hamsinin kilogramı 50 liradan satılıyor
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
Emine Erdoğan İzolasyon sürecini tamamladı
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
İmam faturayı paylaştı! 'Bizim camiyi de elektrik çarptı'
10 soruda altın tasarruf sistemi
10 soruda altın tasarruf sistemi
Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı
Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü sondajına başladı
'Uzay ajanslarımız etkin işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunacak'
'Uzay ajanslarımız etkin işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunacak'
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede bütün teknik çalışmaları gerçekleştirdik
AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
AYM, kapatma davası için HDP'ye 60 günlük ek süre verdi
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
On bir başlıkta memur ve emeklilerin en fazla karşılaştığı özel konular
Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı!
Fırsatçılar önce yükseltip üstünden indirim yaptı!
Gaziantep'te aile sağlığı merkezi yağmalandı
Gaziantep'te aile sağlığı merkezi yağmalandı
Kabine toplanıyor... Gündem market denetimleri
Kabine toplanıyor... Gündem market denetimleri
Konutta KDV indirimi geliyor...
Konutta KDV indirimi geliyor...
Öğrencisini kaçırmıştı, bu kez 10 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı
Öğrencisini kaçırmıştı, bu kez 10 kız öğrenciyi tacizden tutuklandı
Belediye çalışanlarının bilgilerini paylaşan memur adliyelik oldu
Belediye çalışanlarının bilgilerini paylaşan memur adliyelik oldu
O ilde su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
O ilde su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın
'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın
3600 ek göstergede ilk toplantı yarın
3600 ek göstergede ilk toplantı yarın
KDV düzenlemesindeki teknik hata düzeltildi
KDV düzenlemesindeki teknik hata düzeltildi
Valilikten 'Köylülere işkence' başlıklı haberlere yalanlama
Valilikten 'Köylülere işkence' başlıklı haberlere yalanlama
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 300'ün üzerinde
Vaka sayıları açıklandı: Vefat sayısı 300'ün üzerinde
TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak
TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak
'Belçika'da dört kadını öldürdü, Türkiye'de serbest kaldı' iddiası yalanlandı
'Belçika'da dört kadını öldürdü, Türkiye'de serbest kaldı' iddiası yalanlandı
Çalışanlara zam rekoru % 70 ile Karadeniz'den geldi
Çalışanlara zam rekoru % 70 ile Karadeniz'den geldi
AK Partili Vekil TBMM'de kalp krizi geçirdi
AK Partili Vekil TBMM'de kalp krizi geçirdi

Toyota'dan Elektrikli Spor Otomobil: Yeni Görseller Paylaşıldı

Toyota'nın lüks araç markası Lexus, elektrikli spor otomobiline ait yeni görseller paylaştı.

  1. İlk olarak Aralık ayında yapılan basın toplantısında ortaya çıkan Lexus'un elektrikli spor otomobilinden yeni ayrıntılar geldi.

    İlk olarak Aralık ayında yapılan basın toplantısında ortaya çıkan Lexus'un elektrikli spor otomobilinden yeni ayrıntılar geldi.

  2. Bu toplantıda Toyota ve Lexus'un 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacağı duyurulmuştu.

    Bu toplantıda Toyota ve Lexus'un 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacağı duyurulmuştu.

  3. Lexus LFA modelinin yerini alacak olan elektrikli Lexus BEV Sport Concept cesur tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Lexus LFA modelinin yerini alacak olan elektrikli Lexus BEV Sport Concept cesur tasarımıyla dikkat çekiyor.

  4. Elektrikli spor otomobilin O'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayacağı açıklandı.

    Elektrikli spor otomobilin O'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayacağı açıklandı.

  5. Aracın menzilinin ise 700 kilometreye yakın olması bekleniyor.

    Aracın menzilinin ise 700 kilometreye yakın olması bekleniyor.