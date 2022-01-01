Toyota'dan Elektrikli Spor Otomobil: Yeni Görseller Paylaşıldı
Toyota'nın lüks araç markası Lexus, elektrikli spor otomobiline ait yeni görseller paylaştı.
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İlk olarak Aralık ayında yapılan basın toplantısında ortaya çıkan Lexus'un elektrikli spor otomobilinden yeni ayrıntılar geldi.
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Bu toplantıda Toyota ve Lexus'un 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacağı duyurulmuştu.
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Lexus LFA modelinin yerini alacak olan elektrikli Lexus BEV Sport Concept cesur tasarımıyla dikkat çekiyor.
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Elektrikli spor otomobilin O'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayacağı açıklandı.
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Aracın menzilinin ise 700 kilometreye yakın olması bekleniyor.
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