Turizm Cennetini Deniz Yuttu

BİR SUALTI MEZARLIĞI

Toplam 14 blok ve 500 ev denizin altında kalırken, bir zamanlar turistlerin uğrak noktası olan sahil şeridinin sualtı mezarlığına dönüştüğünün altı çizildi. SOS Atafona derneğinin başkanı Verónica Vieira, kıyı topluluğunun karşı karşıya olduğu sorunlar ile ilgili, "Bu şekilde kalamaz" derken, ?Bu terk edilmiş bir şehir, bir kıyamet. Sadece ağlamak istememe neden oluyor" ifadelerini kullandı.