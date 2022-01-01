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Turizm Cennetini Deniz Yuttu

Bir zamanlar Brezilya?nın popüler tatil merkezlerinden olan Atafona kasabası küresel ısınma kurbanı oldu. Suların 15 günde 4 metreye kadar ilerlediği kasabada, 500'den fazla ev su altında kaldı.

  1. Brezilya'nın en büyük ikinci kenti olan Rio de Janeiro şehrinde yer alan turizm cenneti Atafona?nın yükselen deniz seviyelerinden derinden etkilendiği ortaya çıktı. Bir zamanlar Brezilya'nın en büyük turizm merkezi olan Atafona?nın deniz seviyelerindeki amansız yükseliş nedeniyle hayalet bir kasaba haline geldiği belirtildi.

    Brezilya'nın en büyük ikinci kenti olan Rio de Janeiro şehrinde yer alan turizm cenneti Atafona?nın yükselen deniz seviyelerinden derinden etkilendiği ortaya çıktı. Bir zamanlar Brezilya'nın en büyük turizm merkezi olan Atafona?nın deniz seviyelerindeki amansız yükseliş nedeniyle hayalet bir kasaba haline geldiği belirtildi.

  2. Brezilya'nın Atafona kasabası, bir zamanlar komşu şehir özellikle Campos dos Goytacazes'ten gelen tatilciler için popüler bir destinasyondu. Yazlıkların, otellerin ve dinlenme tesislerinin akınına uğrayarak, tatil beldesinin kumlu kıyıları boyunca, Atlantik kıyısında hafta sonları ve sonsuz güneşli günler vaat eden kasabaya yoğun bir turist akını oluyordu.

    Brezilya'nın Atafona kasabası, bir zamanlar komşu şehir özellikle Campos dos Goytacazes'ten gelen tatilciler için popüler bir destinasyondu. Yazlıkların, otellerin ve dinlenme tesislerinin akınına uğrayarak, tatil beldesinin kumlu kıyıları boyunca, Atlantik kıyısında hafta sonları ve sonsuz güneşli günler vaat eden kasabaya yoğun bir turist akını oluyordu.

  3. ?DENİZ 15 GÜNDE ÜÇ-DÖRT METRE İLERLEDİ? Küresel ısınma ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle kasabanın yok olmak üzere olduğu belirtilirken, evi yakında denizde kaybolacak olan Joao Waked Peixoto, "Bu evi kaybetmek korkunç olurdu, çünkü tüm ailemle ilgili pek çok anıyı barındırıyor" diye konuştu.

    ?DENİZ 15 GÜNDE ÜÇ-DÖRT METRE İLERLEDİ? Küresel ısınma ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle kasabanın yok olmak üzere olduğu belirtilirken, evi yakında denizde kaybolacak olan Joao Waked Peixoto, "Bu evi kaybetmek korkunç olurdu, çünkü tüm ailemle ilgili pek çok anıyı barındırıyor" diye konuştu.

  4. Evin dedesinden kendisine kaldığını belirten Peixoto, yıllardır yaşadığı evinden ayrılmak zorunda olduğunu söylerken, "Ne zaman ayrılmak zorunda kalacağız? Bu bilinmiyor" derken, "Deniz 15 günde üç-dört metre ilerledi. Duvarımız önümüzdeki haftaya kadar dayanamayabilir" şeklinde konuştu.

    Evin dedesinden kendisine kaldığını belirten Peixoto, yıllardır yaşadığı evinden ayrılmak zorunda olduğunu söylerken, "Ne zaman ayrılmak zorunda kalacağız? Bu bilinmiyor" derken, "Deniz 15 günde üç-dört metre ilerledi. Duvarımız önümüzdeki haftaya kadar dayanamayabilir" şeklinde konuştu.

  5. ATLANTİK OKYANUSU YILDA ORTALAMA ALTI METRE İLERLİYOR <br> 1960'ların başlarında, Atafona'da kıyı erozyonu belirtileri belirginleşti. Tatil yeri büyük bir halicin yanında yer alırken, nehir ve deniz arasındaki yakınlaşma, gelgit basıncının artması arazi bozulmasının artmasına neden olabileceği vurgulandı. <br> 1- yüzyılın başından bu yana küresel deniz seviyelerinde 20 santimetrelik bir artış görülen iklim değişikliğinin dramatik etkilerinin Atlantik Okyanusu?nun yılda ortalama altı metre ilerlemesine neden olduğu aktarıldı.

    ATLANTİK OKYANUSU YILDA ORTALAMA ALTI METRE İLERLİYOR
    1960'ların başlarında, Atafona'da kıyı erozyonu belirtileri belirginleşti. Tatil yeri büyük bir halicin yanında yer alırken, nehir ve deniz arasındaki yakınlaşma, gelgit basıncının artması arazi bozulmasının artmasına neden olabileceği vurgulandı.
    1- yüzyılın başından bu yana küresel deniz seviyelerinde 20 santimetrelik bir artış görülen iklim değişikliğinin dramatik etkilerinin Atlantik Okyanusu?nun yılda ortalama altı metre ilerlemesine neden olduğu aktarıldı.

  6. BİR SUALTI MEZARLIĞI <br> Toplam 14 blok ve 500 ev denizin altında kalırken, bir zamanlar turistlerin uğrak noktası olan sahil şeridinin sualtı mezarlığına dönüştüğünün altı çizildi. SOS Atafona derneğinin başkanı Verónica Vieira, kıyı topluluğunun karşı karşıya olduğu sorunlar ile ilgili, "Bu şekilde kalamaz" derken, ?Bu terk edilmiş bir şehir, bir kıyamet. Sadece ağlamak istememe neden oluyor" ifadelerini kullandı.

    BİR SUALTI MEZARLIĞI
    Toplam 14 blok ve 500 ev denizin altında kalırken, bir zamanlar turistlerin uğrak noktası olan sahil şeridinin sualtı mezarlığına dönüştüğünün altı çizildi. SOS Atafona derneğinin başkanı Verónica Vieira, kıyı topluluğunun karşı karşıya olduğu sorunlar ile ilgili, "Bu şekilde kalamaz" derken, ?Bu terk edilmiş bir şehir, bir kıyamet. Sadece ağlamak istememe neden oluyor" ifadelerini kullandı.