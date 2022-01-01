Omicron Çocukları Derinden Etkiledi: Hastaneye Yatışlar Dört Kat Arttı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
'Döviz kuru istikrara kavuştu, sırada enflasyon var'
'Döviz kuru istikrara kavuştu, sırada enflasyon var'
Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor
Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor
Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
Sabah Gazetesi: Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Sabah Gazetesi: Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Yakın zamanda yeni bir öğretmen ataması olmayacak
Yakın zamanda yeni bir öğretmen ataması olmayacak
Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı
Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak
Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar 10 kat artıyor
Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar 10 kat artıyor
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Konut fiyat artışında yeni rekor
Konut fiyat artışında yeni rekor
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek

Omicron Çocukları Derinden Etkiledi: Hastaneye Yatışlar Dört Kat Arttı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan yeni verilere göre Omicron varyantının 5 yaş altı çocukları derinden etkilediği bildirildi.

  1. Corona virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen ve halihazırda en baskın olan varyantı Omicron ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 5 yaş altı çocuklar üzerindeki etkileri üzerine yeni verilerini yayımladı.

    Corona virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen ve halihazırda en baskın olan varyantı Omicron ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 5 yaş altı çocuklar üzerindeki etkileri üzerine yeni verilerini yayımladı.

  2. CDC, Omicron dalgası sırasında çocukların Covid-19 sebebiyle hastaneye yatma olasılığının Deltaya göre dört kat daha fazla olduğunu söyledi. Delta varyantının daha baskın olduğu 1 Temmuz - 18 Aralık tarihleri arasında her 100 bin çocukta 1,8 çocuğun hastaneye kaldırıldığını söyleyen CDC, Omicron?un baskın olduğu 19 Aralık 2021'den 22 Ocak 2022'ye kadar olan dönemde bu oranın 7,1?e yükseldiğini aktardı.

    CDC, Omicron dalgası sırasında çocukların Covid-19 sebebiyle hastaneye yatma olasılığının Deltaya göre dört kat daha fazla olduğunu söyledi. Delta varyantının daha baskın olduğu 1 Temmuz - 18 Aralık tarihleri arasında her 100 bin çocukta 1,8 çocuğun hastaneye kaldırıldığını söyleyen CDC, Omicron?un baskın olduğu 19 Aralık 2021'den 22 Ocak 2022'ye kadar olan dönemde bu oranın 7,1?e yükseldiğini aktardı.

  3. 14 eyalette 99 ilçeden alınan sürveyans verileriyle hazırlanan raporda, Gıda ve İlaç İdaresi yönergeleri kapsamında henüz Covid-19 aşısı almaya uygun olmayan 4 yaşına kadar olan çocukların Omicron dalgasından en fazla etkilenen grup olduğu belirtildi.

    14 eyalette 99 ilçeden alınan sürveyans verileriyle hazırlanan raporda, Gıda ve İlaç İdaresi yönergeleri kapsamında henüz Covid-19 aşısı almaya uygun olmayan 4 yaşına kadar olan çocukların Omicron dalgasından en fazla etkilenen grup olduğu belirtildi.

  4. AŞILI 18 YAŞ ALTI ALTI KAT DAHA FAZLA KORUNUYOR Rapor, aşılanmamış gençlerin Covid-19 ile ilişkili komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatırılma olasılığının Covid-19 aşısı olan gençlere göre altı kat daha fazla olduğunu vurgularken, aşılanmamış 18 yaş altı genç ve çocukların hastaneye yatırılma oranının haftada 100 binde 23,5, aşılananların ise 3,8 olduğunun altını çizdi.

    AŞILI 18 YAŞ ALTI ALTI KAT DAHA FAZLA KORUNUYOR Rapor, aşılanmamış gençlerin Covid-19 ile ilişkili komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatırılma olasılığının Covid-19 aşısı olan gençlere göre altı kat daha fazla olduğunu vurgularken, aşılanmamış 18 yaş altı genç ve çocukların hastaneye yatırılma oranının haftada 100 binde 23,5, aşılananların ise 3,8 olduğunun altını çizdi.

  5. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, rapor edilen pediatrik Covid-19 vakaları 20 Ocak'ta sona eren haftada 1,15 milyon ile tüm zamanların zirvesine ulaştı, ancak bu rakam Omicron dalgalanması azaldıkça azaldı.

    Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, rapor edilen pediatrik Covid-19 vakaları 20 Ocak'ta sona eren haftada 1,15 milyon ile tüm zamanların zirvesine ulaştı, ancak bu rakam Omicron dalgalanması azaldıkça azaldı.

  6. FDA AŞI ONAYINI İKİ AY ERTELEDİ Cuma günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech'in 0-4 yaş arası çocuklar için aşı onayını en az iki ay erteledi ve şirketin yaş grubundaki üç doz aşı rejimine ilişkin verileri değerlendireceğini söyledi. ABD'de çocuklar için onaylanmış tek Covid-19 aşısını üreten Pfizer/BioNTech, Nisan ayı başlarında 0-4 yaş arası çocuklar için üç doz aşı rejimi denemelerine ilişkin verileri raporlamayı beklediğini söyledi. CDC ayrıca hamilelikleri sırasında Covid-19'a karşı aşılanan annelerin bebeklerinin (0 ila altı aylık) Covid-19 ile ilişkili komplikasyonlarla hastaneye yatma olasılığının yüzde 61 daha az olduğunu bildirdi.

    FDA AŞI ONAYINI İKİ AY ERTELEDİ Cuma günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech'in 0-4 yaş arası çocuklar için aşı onayını en az iki ay erteledi ve şirketin yaş grubundaki üç doz aşı rejimine ilişkin verileri değerlendireceğini söyledi. ABD'de çocuklar için onaylanmış tek Covid-19 aşısını üreten Pfizer/BioNTech, Nisan ayı başlarında 0-4 yaş arası çocuklar için üç doz aşı rejimi denemelerine ilişkin verileri raporlamayı beklediğini söyledi. CDC ayrıca hamilelikleri sırasında Covid-19'a karşı aşılanan annelerin bebeklerinin (0 ila altı aylık) Covid-19 ile ilişkili komplikasyonlarla hastaneye yatma olasılığının yüzde 61 daha az olduğunu bildirdi.