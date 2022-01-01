Omicron Çocukları Derinden Etkiledi: Hastaneye Yatışlar Dört Kat Arttı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan yeni verilere göre Omicron varyantının 5 yaş altı çocukları derinden etkilediği bildirildi.
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Corona virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen ve halihazırda en baskın olan varyantı Omicron ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 5 yaş altı çocuklar üzerindeki etkileri üzerine yeni verilerini yayımladı.
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CDC, Omicron dalgası sırasında çocukların Covid-19 sebebiyle hastaneye yatma olasılığının Deltaya göre dört kat daha fazla olduğunu söyledi. Delta varyantının daha baskın olduğu 1 Temmuz - 18 Aralık tarihleri arasında her 100 bin çocukta 1,8 çocuğun hastaneye kaldırıldığını söyleyen CDC, Omicron?un baskın olduğu 19 Aralık 2021'den 22 Ocak 2022'ye kadar olan dönemde bu oranın 7,1?e yükseldiğini aktardı.
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14 eyalette 99 ilçeden alınan sürveyans verileriyle hazırlanan raporda, Gıda ve İlaç İdaresi yönergeleri kapsamında henüz Covid-19 aşısı almaya uygun olmayan 4 yaşına kadar olan çocukların Omicron dalgasından en fazla etkilenen grup olduğu belirtildi.
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AŞILI 18 YAŞ ALTI ALTI KAT DAHA FAZLA KORUNUYOR Rapor, aşılanmamış gençlerin Covid-19 ile ilişkili komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatırılma olasılığının Covid-19 aşısı olan gençlere göre altı kat daha fazla olduğunu vurgularken, aşılanmamış 18 yaş altı genç ve çocukların hastaneye yatırılma oranının haftada 100 binde 23,5, aşılananların ise 3,8 olduğunun altını çizdi.
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Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, rapor edilen pediatrik Covid-19 vakaları 20 Ocak'ta sona eren haftada 1,15 milyon ile tüm zamanların zirvesine ulaştı, ancak bu rakam Omicron dalgalanması azaldıkça azaldı.
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FDA AŞI ONAYINI İKİ AY ERTELEDİ Cuma günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech'in 0-4 yaş arası çocuklar için aşı onayını en az iki ay erteledi ve şirketin yaş grubundaki üç doz aşı rejimine ilişkin verileri değerlendireceğini söyledi. ABD'de çocuklar için onaylanmış tek Covid-19 aşısını üreten Pfizer/BioNTech, Nisan ayı başlarında 0-4 yaş arası çocuklar için üç doz aşı rejimi denemelerine ilişkin verileri raporlamayı beklediğini söyledi. CDC ayrıca hamilelikleri sırasında Covid-19'a karşı aşılanan annelerin bebeklerinin (0 ila altı aylık) Covid-19 ile ilişkili komplikasyonlarla hastaneye yatma olasılığının yüzde 61 daha az olduğunu bildirdi.