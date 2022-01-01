Türkiye'nin En Kalabalık 5 Şehri Belli Oldu!

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u 5 milyon 747 bin 325 ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 ile Antalya izledi.