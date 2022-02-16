Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat Kar Geliyor!
Meteoroloji, 16 Şubat 2022 hava tahmin raporunu yayımladı. MGM'den alınan son bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kar yağışı etkisi altına giren İstanbul'a kar ve sağanak yeniden gelecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor
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Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.
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Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından "Ülkenin genelinde yağış beklenmiyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıklar 3-4 C daha artıyor." paylaşımında bulundu.
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İSTANBUL'A KAR UYARISI Meteoroloji uzmanları İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir yeni haftaya sağanak yağış ile başladı önümüzdeki günlerde yağış yerini güneşli bir havaya bırakacak. Ayın son haftasında ise İstanbul'da kar kar yağışı yeniden görülebilir.
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MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
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AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.