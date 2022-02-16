Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat Kar Geliyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
Sağlık sigortalarında 100TL net indirim
'Döviz kuru istikrara kavuştu, sırada enflasyon var'
'Döviz kuru istikrara kavuştu, sırada enflasyon var'
Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor
Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor
Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
Maske zorunluluğu kalkacak mı?
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
YDS başvuruları başladı...Bu yıl 81 ilde uygulanacak
Sabah Gazetesi: Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Sabah Gazetesi: Memurların 3600 ek gösterge listesi belli oldu!
Yakın zamanda yeni bir öğretmen ataması olmayacak
Yakın zamanda yeni bir öğretmen ataması olmayacak
Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı
Mehmet Barlas: YÖK, devrimsel bir karar aldı
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
İhtiyaç sahiplerine doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 100 personel almak için ilana çıktı
Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak
Bakan Koca: Düşünmek için çok zamanı olacak
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Binali Yıldırım elektrik tarifelerinde yapılacak yeni düzenlemeyi anlattı
Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar 10 kat artıyor
Meyve sebzede organize işler: Tezgaha gelene kadar 10 kat artıyor
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
Yurtta kalan öğrencilerin beslenme yardımı 750 TL'ye yükseltildi
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
8 belediye daha sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Hafta sonu 15 ilde kar yağışı bekleniyor
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 94 bin 176 vaka, 271 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden değerlendirilecek
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Erdoğan: Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyon
Konut fiyat artışında yeni rekor
Konut fiyat artışında yeni rekor
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
1 aylık bebeğe koronavirüs aşısına soruşturma izni verilmedi
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
Optimar açıkladı: Bu pazar seçim olsa kimin oyu kaç olur?
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
'1 Milyon İstihdam' projesine kayıtlar başladı
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
Belediyeden '8,6 milyon TL'lik yolsuzluk' iddiasına suç duyurusu
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
10 öğrencisine tacizden tutuklanan Müdürün dosyası kabarık
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
O üniversite işçilerine yüzde 94 zam yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, törende selamlaştı
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek
Erdoğan açıkladı, gıdada toplamda yüzde 14 indirim gerçekleşecek

Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat Kar Geliyor!

Meteoroloji, 16 Şubat 2022 hava tahmin raporunu yayımladı. MGM'den alınan son bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kar yağışı etkisi altına giren İstanbul'a kar ve sağanak yeniden gelecek

  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

  2. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

    Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

  3. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından "Ülkenin genelinde yağış beklenmiyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıklar 3-4 C daha artıyor." paylaşımında bulundu.

    Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından "Ülkenin genelinde yağış beklenmiyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıklar 3-4 C daha artıyor." paylaşımında bulundu.

  4. İSTANBUL'A KAR UYARISI Meteoroloji uzmanları İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir yeni haftaya sağanak yağış ile başladı önümüzdeki günlerde yağış yerini güneşli bir havaya bırakacak. Ayın son haftasında ise İstanbul'da kar kar yağışı yeniden görülebilir.

    İSTANBUL'A KAR UYARISI Meteoroloji uzmanları İstanbul başta olmak üzere pek çok şehir yeni haftaya sağanak yağış ile başladı önümüzdeki günlerde yağış yerini güneşli bir havaya bırakacak. Ayın son haftasında ise İstanbul'da kar kar yağışı yeniden görülebilir.

  5. MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.<br>EGE<br> Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

  6. AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. <BR> İÇ ANADOLU<br> Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  7. BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. <br> ORTA ve DOĞU KARADENİZ<br> Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  8. DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.<br> GÜNEYDOĞU ANADOLU<br> Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.