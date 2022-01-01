NATO: RUSYA'NIN GERİ ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMÜŞ DEĞİLİZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rus askerlerinin geri çekildiğini görmüş değiliz. Hazırlıklı olmak zorundayız. Biz çatışmayı engellemek için varız. Belarus'ta konumlandırılan füzeler uzun vadeli olarak endişeye yol açıyor. NATO müttefiklerinin Rusya ile yaptığı en önemli anlaşmalardan biri buydu. Ama Rusya, yeni füzeler üreterek hepimizin güvenliğini tehlike atmış oldu" açıklamasını yaptı. Stoltenberg, sözlerine şöyle devam etti: "Silahsızlanma, hem NATO hem Rusya'nın güvenliği için önemli bir adımdır. Rusya'dan henüz bir yanıt almadık. Gerçek bir çekilme görmemiz gerekiyor. Uzun bir yığınak yapma sürecinden bahsediyoruz. Ancak, yoplamdaki asker sayısının sürekli arttığını gördük. Bir tankı trene yüklemek geri çekilme değildir. Rusya'nın gerçekten söylediğinin gerçekleştiğini görmek istiyoruz. "