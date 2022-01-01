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Bir Adamı Parçalayarak Öldüren Katil Köpek Balığı Aranıyor: Plajlar Kapandı

Avustralya'nın Sydney kentinde bir plajda yüzem adam, 3 metre uzunluğundaki bir köpek balığı tarafından parçalanarak öldürüldü. Kentteki çoğu plaj kapanırken, yetkililerin katil köpek balığını arayışı sürüyor.

  1. Avustralyalı yetkililer, Sydney'de 59 yıl sonra meydana gelen ilk ölümcül saldırının ardından, bir adamı öldüren beyaz köpek balığını arıyor. Söz konusu olayın ardından kentteki birçok plaj kapatılırken, yüzmek yasaklandı.

    Avustralyalı yetkililer, Sydney'de 59 yıl sonra meydana gelen ilk ölümcül saldırının ardından, bir adamı öldüren beyaz köpek balığını arıyor. Söz konusu olayın ardından kentteki birçok plaj kapatılırken, yüzmek yasaklandı.

  2. Yetkililer, adı açıklanmayan 30?lu yaşlarındaki kurbanın Sidney'in doğusundaki Little Bay açıklarında köpek balığı tarafından parçalandığını açıkladı. Ancak, yetkililer henüz adamın kimliğini tespit edemedi.

    Yetkililer, adı açıklanmayan 30?lu yaşlarındaki kurbanın Sidney'in doğusundaki Little Bay açıklarında köpek balığı tarafından parçalandığını açıkladı. Ancak, yetkililer henüz adamın kimliğini tespit edemedi.

  3. Bununla birlikte, Sidney'deki köpek balığı saldırılarının oldukça daha önce oldukça nadir olduğu,çünkü şehrin sularında uzun süredir ağlar ve diğer caydırıcı ekipmanların bulunduğu aktarıldı. Jet skilerde yola çıkan cankurtaranlar, köpekbalığını bulmak için şehrin doğusundaki Bondi'den güneydeki Cronulla'ya kadar 25 km'lik bir mesafe boyunca suda devriye gezdi. Katil köpek balığını bulmak için ayrıca helikopter ve insansız hava araçlarının kullanıldığı da açıklandı.

    Bununla birlikte, Sidney'deki köpek balığı saldırılarının oldukça daha önce oldukça nadir olduğu,çünkü şehrin sularında uzun süredir ağlar ve diğer caydırıcı ekipmanların bulunduğu aktarıldı. Jet skilerde yola çıkan cankurtaranlar, köpekbalığını bulmak için şehrin doğusundaki Bondi'den güneydeki Cronulla'ya kadar 25 km'lik bir mesafe boyunca suda devriye gezdi. Katil köpek balığını bulmak için ayrıca helikopter ve insansız hava araçlarının kullanıldığı da açıklandı.

  4. Diğer taraftan eyalet hükümeti, köpekbalığı uzmanlarının, halk tarafından çekilen olayın görüntülerine dayanarak "en az üç metre" uzunluğunda olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

    Diğer taraftan eyalet hükümeti, köpekbalığı uzmanlarının, halk tarafından çekilen olayın görüntülerine dayanarak "en az üç metre" uzunluğunda olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

  5. Olay anına tanık olan birkaç kişi ise şiddetli saldırıyı anlattı. Kris Linto adlı bir adami Nine News'e "Adam yüzüyordu ve bir köpek balığı gelip ona dikey olarak saldırdı. Bir çığlık duyduk ve arkamızı döndük, sanki bir araba suya düşmüş gibi görünüyordu, sonra köpek balığından büyük bir su sıçradı? diye konuştu.

    Olay anına tanık olan birkaç kişi ise şiddetli saldırıyı anlattı. Kris Linto adlı bir adami Nine News'e "Adam yüzüyordu ve bir köpek balığı gelip ona dikey olarak saldırdı. Bir çığlık duyduk ve arkamızı döndük, sanki bir araba suya düşmüş gibi görünüyordu, sonra köpek balığından büyük bir su sıçradı? diye konuştu.

  6. Bununla birlikte, arama-kurtarma ekipleri, saldırıdan iki saat sonra ceset parçalarını sudan çıkarmayı başardı.Bölgenin eyalet milletvekili Michael Daley, yerel halkın "korkunç" olayla sarsıldığını söyledi. Daley, ?Kurban düzenli bir ziyaretçiydi. Buraya gelip her gün yüzdüğünü öğrendim. Sydney'in en güzel plajlarından birinde güzel bir gün ama bugün topluluğumuzun üzerinde gerçekten karanlık bir örtü var" dedi.

    Bununla birlikte, arama-kurtarma ekipleri, saldırıdan iki saat sonra ceset parçalarını sudan çıkarmayı başardı.Bölgenin eyalet milletvekili Michael Daley, yerel halkın "korkunç" olayla sarsıldığını söyledi. Daley, ?Kurban düzenli bir ziyaretçiydi. Buraya gelip her gün yüzdüğünü öğrendim. Sydney'in en güzel plajlarından birinde güzel bir gün ama bugün topluluğumuzun üzerinde gerçekten karanlık bir örtü var" dedi.

  7. Öte yandan, okyanusta herhangi bir zamanda binlerce köpek balığı olduğu düşünüldüğünde, bir insan ve köpekbalığı arasında temas oldukça nadir gerçekleşiyor. Avustralya'da saldırılar genellikle daha sıcak yaz aylarında (Aralık - Şubat) meydana geliyor, çünkü daha fazla insan suya giriyor.

    Öte yandan, okyanusta herhangi bir zamanda binlerce köpek balığı olduğu düşünüldüğünde, bir insan ve köpekbalığı arasında temas oldukça nadir gerçekleşiyor. Avustralya'da saldırılar genellikle daha sıcak yaz aylarında (Aralık - Şubat) meydana geliyor, çünkü daha fazla insan suya giriyor.

  8. Avustralya, çoğu Yeni Güney Galler ve Batı Avustralya'da olmak üzere, her yıl yaklaşık 20 köpekbalığı saldırısı kaydediyor. Avustralya Köpekbalığı Saldırı Dosyası?na göre, bu yıl ülkede şimdiye kadar dört köpek balığı saldırısı gerçekleşti.

    Avustralya, çoğu Yeni Güney Galler ve Batı Avustralya'da olmak üzere, her yıl yaklaşık 20 köpekbalığı saldırısı kaydediyor. Avustralya Köpekbalığı Saldırı Dosyası?na göre, bu yıl ülkede şimdiye kadar dört köpek balığı saldırısı gerçekleşti.