Kalite, Bursa'da 520 Yıllık Gelenek

Dünyanın ilk kalite standardı belgesi Bursa?dan

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi?nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilen 'Entegre Yönetim Sistemi' belgelendirme törenine; Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, TSE yöneticileri, belediye bürokratları ve onlarca personel katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzun süredir yürütülen önemli çalışmaların neticelerini gördüklerini ve belgesini aldıklarını söyledi. Standartlar çağında yaşadıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, 'Birilerini taklit eden değil öncü olmak durumundayız. Çünkü biz Bursayız ve Bursa Büyükşehir Belediyesiyiz. Herkesten önce yapmak ve en güzel şekilde uygulamak zorundayız. Otomotiv, tekstil, ahşap sanayi ve turizm potansiyeli olan Bursa, çok özellikli bir şehir. Birçok özelliği barındıran şehrin belediyesinde de kalite standartlarının yüksek olması gerekir. Bu konuda yıllardır süren çalışmalar var. Aslında bu hikaye, Bursa'da 520 yıl önce yazılmış. Sultan II. Bayezid tarafından ferman olarak hazırlanan ve bugünkü anlamda dünyada ilk standart olma özelliğini taşıyan 'Kanun name-i İhtisab-ı Bursa', yani Bursa Belediye Kanunu şehrimizde hazırlandı ve sonra oluşturulan standartlara da ilham oldu' dedi.