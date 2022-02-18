Bu Çiçeği Koparmanın Cezası 109 Bin 593 TL

AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
Kaskoda 100TL net indirim
Kaskoda 100TL net indirim
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek

Bu Çiçeği Koparmanın Cezası 109 Bin 593 TL

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler açtı. Karların altından çıkan beyaz ve sarı renkli kardelenleri koparmanın cezasının ise 109 bin 593 TL olduğu öğrenildi.

  1. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda havaların biraz yumuşamasıyla birlikte karlar erimeye başladı ve baharın müjdeleyicisi olan kardelenler çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı?nda her yıl ilk cemreyle birlikte açan kardelenler, bu yıl da ilk cemrenin düşmesinden birkaç gün öncesinde karların içinden açarak, görsel şölen oluşturdu.

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda havaların biraz yumuşamasıyla birlikte karlar erimeye başladı ve baharın müjdeleyicisi olan kardelenler çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı?nda her yıl ilk cemreyle birlikte açan kardelenler, bu yıl da ilk cemrenin düşmesinden birkaç gün öncesinde karların içinden açarak, görsel şölen oluşturdu.

  2. Spil Dağı Milli Parkı içerisinde sarı ve beyaz olmak üzere iki ayrı renkte kardelenlerin çiçek açtığını kaydeden Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, ?Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla adeta cenneti andıran Spil Dağı Milli Parkımızda baharın müjdecisi olan sarı ve beyaz kardelenler çiçek açtı. Baharın müjdecisi kardelenler, cemreden bir hafta önce ya da bir hafta sonra da açabiliyorlar.? dedi.

    Spil Dağı Milli Parkı içerisinde sarı ve beyaz olmak üzere iki ayrı renkte kardelenlerin çiçek açtığını kaydeden Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, ?Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla adeta cenneti andıran Spil Dağı Milli Parkımızda baharın müjdecisi olan sarı ve beyaz kardelenler çiçek açtı. Baharın müjdecisi kardelenler, cemreden bir hafta önce ya da bir hafta sonra da açabiliyorlar.? dedi.

  3. KOPARMANIN CEZASI 109 BİN LİRAYA YÜKSELDİ Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde idari para cezası uyguluyor. Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 80 bin 460 lira uygulanan idari para cezasının, bu yıl 109 bin 593 liraya yükseltildiği öğrenildi.

    KOPARMANIN CEZASI 109 BİN LİRAYA YÜKSELDİ Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde idari para cezası uyguluyor. Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 80 bin 460 lira uygulanan idari para cezasının, bu yıl 109 bin 593 liraya yükseltildiği öğrenildi.