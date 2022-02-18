Bu Çiçeği Koparmanın Cezası 109 Bin 593 TL

Spil Dağı Milli Parkı içerisinde sarı ve beyaz olmak üzere iki ayrı renkte kardelenlerin çiçek açtığını kaydeden Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, ?Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla adeta cenneti andıran Spil Dağı Milli Parkımızda baharın müjdecisi olan sarı ve beyaz kardelenler çiçek açtı. Baharın müjdecisi kardelenler, cemreden bir hafta önce ya da bir hafta sonra da açabiliyorlar.? dedi.