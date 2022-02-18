Porsche'den SUV Ailesine Yeni Üye: Macan T

AYARLANABİLİR ÖZEL ŞASİ Macan T, standart olarak Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile çelik süspansiyona sahip tek Porsche modeli ve 15 mm alçaltılmış gövde ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Porsche Traction Management (PTM) özelliği de Macan T modelinin sürüş özelliklerine göre arka aks odaklı çalışmak üzere özel olarak uyarlandı. Ayrıca yeni bir özellik olarak PASM ve 10 mm daha alçak süspansiyon ile uyarlanabilir havalı süspansiyon opsiyonel donanımlar arasında yer alıyor. Ayrıca Porsche Tork Yönlendirme Sistemi Plus (PTV Plus) da opsiyonel olarak sunuluyor.