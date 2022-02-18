Porsche'den SUV Ailesine Yeni Üye: Macan T

AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
AK Partili belediyelerden su fiyatlarında ek indirim
Kaskoda 100TL net indirim
Kaskoda 100TL net indirim
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Memur-Sen'den '3600'de taslak hazır' iddialarına yalanlama
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Yargıtay'dan emsal karar: Fazla mesaide GPRS delil oldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bürokratları uyardı: Görevden alırım!
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
YÖK, Üniversite değerlendirme raporunu yayımladı
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Bursa'da hava aracı düştüğü ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Hangi veznedarlar 'mali sorumluluk zammı' alabilecek? Bakanlık açıkladı
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Air India'nın yeni CEO'su Aycı: Cumhurbaşkanımızın izni ile geçtim
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
İkinci el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da geriledi
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Bilgin 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
'Temennimiz yüzde 7 indirimin yanında bir yüzde 7 daha indirim yapılması'
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Doğal gaz desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başlandı
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
Emniyet, şehit yakınlarını da atama listesine ekledi
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
'Mahrem imam'dan itirafçı olabilecek FETÖ'cülere 'çözülmeyin' talimatı
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Bakan Ersoy: Kütüphanelerle ilgili iyi bir kadro alımı yapacağız
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
Mersin'de aktif görevde bulunan öğretmenler dahil 12 gözaltı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
4 anket şirketi, canlı yayında sonuçları paylaştı
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
'Hepiniz Atatürk'ün elini ayağını öpeceksizin!' demişti, Metiner tepki gösterdi
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı kararı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
18 Şubat 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Sıla Şentürk ölüme adım adım böyle sürüklenmiş
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Elektrik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Cemre önce nereye düşecek? Havaya mı toprağa mı?
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Pensilvanya'dan aday olan Mehmet Öz Gülen'i savundu
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kravat artık kurtaramaz: Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişti! İndirimli satışlarda yeni dönem
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
Milli Eğitim Müdürlüğü ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasına dava
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek
TBB Başkanı Çakar: Bu enflasyon bu ivmeyle devam etmeyecek

Porsche'den SUV Ailesine Yeni Üye: Macan T

Porsche, SUV ürün gamını Yeni Macan T ile tamamlıyor. Yeni Macan T, 265 PS güç üreten dört silindirli 2.0 litrelik turbo motor, (PTM) dört tekerlekten çekiş sistemi, 15 mm alçaltılmış (PASM) özel şasi ve çelik süspansiyon, 21 inçlik titanyum jantlar ve bir çok özel yeni tasarım öğesiyle birlikte sunuluyor.

  1. Yeni Macan, daha önce sadece 911 ve 718 modellerinde kullanılan T harfini taşıyacak olan ilk dört kapılı Porsche spor otomobili oldu.

    Yeni Macan, daha önce sadece 911 ve 718 modellerinde kullanılan T harfini taşıyacak olan ilk dört kapılı Porsche spor otomobili oldu.

  2. Porsche modelleri için T harfi, 1960?lardan bu yana benzersiz sürüş dinamiklerini temsil ediyor. ?Touring? anlamına geliyor ve özel ayar, özel donanım ve verimli motorlarıyla çok daha özel bir sürüş deneyimi sunan modelleri tanımlıyor.<br>1968?deki Porsche 911 T modelinin ruhuna sadık kalan Yeni Macan T, son derecede dinamik bir kurulum ve oldukça hafif iki litrelik turbo motor, atletik bir tasarım ve sportif bir sürüşü beraberinde getiren zengin bir standart donanımla Macan ve Macan S arasında konumlandırılıyor.

    Porsche modelleri için T harfi, 1960?lardan bu yana benzersiz sürüş dinamiklerini temsil ediyor. ?Touring? anlamına geliyor ve özel ayar, özel donanım ve verimli motorlarıyla çok daha özel bir sürüş deneyimi sunan modelleri tanımlıyor.
    1968?deki Porsche 911 T modelinin ruhuna sadık kalan Yeni Macan T, son derecede dinamik bir kurulum ve oldukça hafif iki litrelik turbo motor, atletik bir tasarım ve sportif bir sürüşü beraberinde getiren zengin bir standart donanımla Macan ve Macan S arasında konumlandırılıyor.

  3. 265 PS İLE İKİ LİTRELİK TURBO MOTOR Macan S ve GTS modellerindeki 2,9 litrelik çift turbolu V6 motorla kıyaslandığında, Macan T modelindeki güç aktarma sistemi ön aksta 58,8 kg daha hafif. Macan T, 265 PS (195 kW) güç ve 400 Nm tork kullanıma sunuyor. Macan T, motorla uyum içinde çalışan ve hızlı vites geçişleriyle performanslı sürüşleri destekleyen yedi vitesli çift kavramalı şanzıman (PDK) ve Porsche Traction Management (PTM) olarak adlandırılan dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış. Macan T 0'dan 100 km/s hıza 6,2 saniyede ulaşıyor ve 232 km/s maksimum hıza sahip oluyor.

    265 PS İLE İKİ LİTRELİK TURBO MOTOR Macan S ve GTS modellerindeki 2,9 litrelik çift turbolu V6 motorla kıyaslandığında, Macan T modelindeki güç aktarma sistemi ön aksta 58,8 kg daha hafif. Macan T, 265 PS (195 kW) güç ve 400 Nm tork kullanıma sunuyor. Macan T, motorla uyum içinde çalışan ve hızlı vites geçişleriyle performanslı sürüşleri destekleyen yedi vitesli çift kavramalı şanzıman (PDK) ve Porsche Traction Management (PTM) olarak adlandırılan dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılmış. Macan T 0'dan 100 km/s hıza 6,2 saniyede ulaşıyor ve 232 km/s maksimum hıza sahip oluyor.

  4. AYARLANABİLİR ÖZEL ŞASİ Macan T, standart olarak Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile çelik süspansiyona sahip tek Porsche modeli ve 15 mm alçaltılmış gövde ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Porsche Traction Management (PTM) özelliği de Macan T modelinin sürüş özelliklerine göre arka aks odaklı çalışmak üzere özel olarak uyarlandı. Ayrıca yeni bir özellik olarak PASM ve 10 mm daha alçak süspansiyon ile uyarlanabilir havalı süspansiyon opsiyonel donanımlar arasında yer alıyor. Ayrıca Porsche Tork Yönlendirme Sistemi Plus (PTV Plus) da opsiyonel olarak sunuluyor.

    AYARLANABİLİR ÖZEL ŞASİ Macan T, standart olarak Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ile çelik süspansiyona sahip tek Porsche modeli ve 15 mm alçaltılmış gövde ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Porsche Traction Management (PTM) özelliği de Macan T modelinin sürüş özelliklerine göre arka aks odaklı çalışmak üzere özel olarak uyarlandı. Ayrıca yeni bir özellik olarak PASM ve 10 mm daha alçak süspansiyon ile uyarlanabilir havalı süspansiyon opsiyonel donanımlar arasında yer alıyor. Ayrıca Porsche Tork Yönlendirme Sistemi Plus (PTV Plus) da opsiyonel olarak sunuluyor.

  5. Özel kontrast renk; ön kaplamada, yan aynalarda, yanlarda, tavan spoylerinde ve arkadaki logolarda da kullanılıyor. Parlak siyah spor egzoz çıkışları ve yan cam çıtaları standart olarak sunulurken yanlarda siyah ?Macan T? logosu bulunuyor. Koyu titanyum renkte 20 inçlik Macan S jantları standart olarak sunuluyor. Gövde için opak, metalik ve özel olmak üzere 13 farklı renk seçeneği bulunuyor.

    Özel kontrast renk; ön kaplamada, yan aynalarda, yanlarda, tavan spoylerinde ve arkadaki logolarda da kullanılıyor. Parlak siyah spor egzoz çıkışları ve yan cam çıtaları standart olarak sunulurken yanlarda siyah ?Macan T? logosu bulunuyor. Koyu titanyum renkte 20 inçlik Macan S jantları standart olarak sunuluyor. Gövde için opak, metalik ve özel olmak üzere 13 farklı renk seçeneği bulunuyor.

  6. Macan T modelinin iç tasarımında standart olarak sunulan sekiz yönlü elektrikli ve ısıtmalı spor ön koltuklar, siyah deri paketiyle birlikte özel döşemelerle donatılıyor. Ön koltukların ortaları ve arka yan koltuklar Sport-Tex Stripe deseni ile sunulurken her iki ön koltuk başlığında kabartmalı bir Porsche logosu bulunuyor. Dış tasarımda kontrast oluşturan özel renk, koltuklarda, koltuk başlıklarında ve direksiyon simidinde dekoratif gümüş dikişler şeklinde aracın içinde de devam ediyor.

    Macan T modelinin iç tasarımında standart olarak sunulan sekiz yönlü elektrikli ve ısıtmalı spor ön koltuklar, siyah deri paketiyle birlikte özel döşemelerle donatılıyor. Ön koltukların ortaları ve arka yan koltuklar Sport-Tex Stripe deseni ile sunulurken her iki ön koltuk başlığında kabartmalı bir Porsche logosu bulunuyor. Dış tasarımda kontrast oluşturan özel renk, koltuklarda, koltuk başlıklarında ve direksiyon simidinde dekoratif gümüş dikişler şeklinde aracın içinde de devam ediyor.

  7. Standart donanım ayrıca GT çok fonksiyonlu ve ısıtmalı spor direksiyon simidi ve ön konsolun üst kısmında Sport Chrono kronometreyi içeriyor. Kapı eşikleri standart siyah alüminyum ile kaplanıyor ve bir Macan T logosuyla yer alıyor. Bunun dışında karbon kaplamalı Race-Tex çok işlevli GT spor direksiyon opsiyonel olarak sunuluyor. Macan T, cam görünümlü ve dokunmaya duyarlı yüzeyi ile yeni orta konsol ve 10,9 inç dokunmatik ekrana sahip çevrimiçi navigasyon sistem ile Porsche İletişim Yönetimi (PCM) gibi yeni unsurlara da sahip.

    Standart donanım ayrıca GT çok fonksiyonlu ve ısıtmalı spor direksiyon simidi ve ön konsolun üst kısmında Sport Chrono kronometreyi içeriyor. Kapı eşikleri standart siyah alüminyum ile kaplanıyor ve bir Macan T logosuyla yer alıyor. Bunun dışında karbon kaplamalı Race-Tex çok işlevli GT spor direksiyon opsiyonel olarak sunuluyor. Macan T, cam görünümlü ve dokunmaya duyarlı yüzeyi ile yeni orta konsol ve 10,9 inç dokunmatik ekrana sahip çevrimiçi navigasyon sistem ile Porsche İletişim Yönetimi (PCM) gibi yeni unsurlara da sahip.

  8. Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, ?Bugün itibarıyla özel siparişe açılan yeni Porsche Macan T modeli Haziran ayından itibaren sahipleriyle buluşmaya başlayacak? açıklamasında bulundu.

    Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, ?Bugün itibarıyla özel siparişe açılan yeni Porsche Macan T modeli Haziran ayından itibaren sahipleriyle buluşmaya başlayacak? açıklamasında bulundu.