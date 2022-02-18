Yolcu Gemisinde Yangın
Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İyon Denizi'nde seyreden 239'u yolcu 290 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı. Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirildi.
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Yunanistan'dan İtalya'ya giden 290 kişinin bulunduğu bir gemide yangın çıktı.
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Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, İyon Denizi'ndeki Korfu adası yakınlarında çıktı.
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Sahil güvenlik, 239 yolcu ve 51 mürettebatın gemide olduğunu ve kurtarma operasyonuna en az üç sahil güvenlik gemisinin katıldığını söyledi.
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Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirilirken, ölen veya yaralının olmadığı tespit edildi.
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Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü söyledi.
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'PERSONEL SÖNDÜREMEDİ, YANGIN BÜYÜDÜ' Tahliye çalışmalarına katılan kaptan Cevdet Bilen, NTV yayınında yaptığı açıklamada, "Personel alevleri söndüremedi, yangın büyüdü" dedi.
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Türkiye'nin Yunanistan temsilciliklerinin hem gemi şirketi hem sahil güvenlik birimleriyle irtibat halinde olduğu aktarıldı.
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Olayda bir kişinin solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
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Yunan medyası 10 kişinin kayıp olduğunu duyurdu ancak bilgi yetkililer tarafından doğrulanmadı.
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Gemi yangınının tanıklarından Fahri Özgen, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Yangın büyük bir paniğe neden oldu" derken, "2-3 saat hiçbir yardım gelmedi, denize atlayanlar oldu" diye konuştu.
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'NEFES ALAMAZ HALE GELDİK' "Dumandan nefes alamaz hale geldik, ayağımızın altı ısındı" diyen Özgen, "Adaya tahliye edildik ve herkes mağdur " ifadelerini kullandı.
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