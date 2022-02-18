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Yolcu Gemisinde Yangın

Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İyon Denizi'nde seyreden 239'u yolcu 290 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı. Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

  1. Yunanistan'dan İtalya'ya giden 290 kişinin bulunduğu bir gemide yangın çıktı.

    Yunanistan'dan İtalya'ya giden 290 kişinin bulunduğu bir gemide yangın çıktı.

  2. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, İyon Denizi'ndeki Korfu adası yakınlarında çıktı.

    Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, İyon Denizi'ndeki Korfu adası yakınlarında çıktı.

  3. Sahil güvenlik, 239 yolcu ve 51 mürettebatın gemide olduğunu ve kurtarma operasyonuna en az üç sahil güvenlik gemisinin katıldığını söyledi.

    Sahil güvenlik, 239 yolcu ve 51 mürettebatın gemide olduğunu ve kurtarma operasyonuna en az üç sahil güvenlik gemisinin katıldığını söyledi.

  4. Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirilirken, ölen veya yaralının olmadığı tespit edildi.

    Yolcu gemisinde 24 Türk vatandaşı olduğu bildirilirken, ölen veya yaralının olmadığı tespit edildi.

  5. Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü söyledi.

    Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü söyledi.

  6. 'PERSONEL SÖNDÜREMEDİ, YANGIN BÜYÜDÜ' Tahliye çalışmalarına katılan kaptan Cevdet Bilen, NTV yayınında yaptığı açıklamada, "Personel alevleri söndüremedi, yangın büyüdü" dedi.

    'PERSONEL SÖNDÜREMEDİ, YANGIN BÜYÜDÜ' Tahliye çalışmalarına katılan kaptan Cevdet Bilen, NTV yayınında yaptığı açıklamada, "Personel alevleri söndüremedi, yangın büyüdü" dedi.

  7. Türkiye'nin Yunanistan temsilciliklerinin hem gemi şirketi hem sahil güvenlik birimleriyle irtibat halinde olduğu aktarıldı.

    Türkiye'nin Yunanistan temsilciliklerinin hem gemi şirketi hem sahil güvenlik birimleriyle irtibat halinde olduğu aktarıldı.

  8. Olayda bir kişinin solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

    Olayda bir kişinin solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

  9. Yunan medyası 10 kişinin kayıp olduğunu duyurdu ancak bilgi yetkililer tarafından doğrulanmadı.

    Yunan medyası 10 kişinin kayıp olduğunu duyurdu ancak bilgi yetkililer tarafından doğrulanmadı.

  10. Gemi yangınının tanıklarından Fahri Özgen, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Yangın büyük bir paniğe neden oldu" derken, "2-3 saat hiçbir yardım gelmedi, denize atlayanlar oldu" diye konuştu.

    Gemi yangınının tanıklarından Fahri Özgen, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Yangın büyük bir paniğe neden oldu" derken, "2-3 saat hiçbir yardım gelmedi, denize atlayanlar oldu" diye konuştu.

  11. 'NEFES ALAMAZ HALE GELDİK' "Dumandan nefes alamaz hale geldik, ayağımızın altı ısındı" diyen Özgen, "Adaya tahliye edildik ve herkes mağdur " ifadelerini kullandı.

    'NEFES ALAMAZ HALE GELDİK' "Dumandan nefes alamaz hale geldik, ayağımızın altı ısındı" diyen Özgen, "Adaya tahliye edildik ve herkes mağdur " ifadelerini kullandı.