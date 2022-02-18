Çocukluk Arkadaşı Ve Fotoğrafçısı, Escobar'ın Bilinmeyenlerini Anlattı

Jimenez, hükümetin, ABD'nin ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) Pablo Escobar ile 10 yıl boyunca mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi: "Pablo'yu diğer uyuşturucu baronlarından ayıran birinci temel fark; uyuşturucu kaçakçılığındaki en güçlü adam olması, ikincisi de tarihte görülmemiş bir insan olarak 'devlete savaş ilan etmiş tek baron' olmasıdır. Pablo'nun iki zıt yönü vardı. Bir yanı iyilik, diğer yanı kötülüktü. Onun mahallesindeki bazı insanlar Pablo'ya çok bağlıydı, her yerde resmini görürdünüz fakat savaşın kurbanları için Pablo'nun şeytandan bir farkı yoktu."