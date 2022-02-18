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Haftanın Filmleri (18 Şubat 2022)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film sinemaseverlerle buluştu.

  1. Soygun Oyunu: Büyük Vurgun <br> Yönetmenliğini Ali Doğançay'ın üstlendiği 'Soygun Oyunu: Büyük Vurgun', bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış ve Seren Deniz Yalçın'ın başrollerinde oynadığı film, okul hayatının ardından kendi ayakları üzerinde durmak isteyen iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

    Soygun Oyunu: Büyük Vurgun
    Yönetmenliğini Ali Doğançay'ın üstlendiği 'Soygun Oyunu: Büyük Vurgun', bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış ve Seren Deniz Yalçın'ın başrollerinde oynadığı film, okul hayatının ardından kendi ayakları üzerinde durmak isteyen iki arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

  2. Mahlukat <br> Alper Mestçi'nin yönettiği, Adnan Koç, Seda Oğuz, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Öykü Gökduman ve Alara Kardak'ın rol aldığı haftanın yerli korku filmi 'Mahlukat', Mardin'de yaşanmış gerçek bir korku vakasını odağına alıyor.

    Mahlukat
    Alper Mestçi'nin yönettiği, Adnan Koç, Seda Oğuz, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Öykü Gökduman ve Alara Kardak'ın rol aldığı haftanın yerli korku filmi 'Mahlukat', Mardin'de yaşanmış gerçek bir korku vakasını odağına alıyor.

  3. Hollywood'lu Tu&#776;rk <br> Haftanın bir diğer yerli komedi filmi Murat Ünal'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı 'Hollywood'lu Türk' adlı yapım. <br> Filmin konusu özetle şöyle:<br> "Büyük rollerde oynamanın hayalini kuran Alper'e ufak tefek roller dışında teklif gelmez. Bu sırada Alper, Sophie adında genç bir kadınla tanışır. Alper'le pek ilgilenmeyen Sophie'nın güzel sanatlara başvurmak için çekeceği video için İtalyan birine ihtiyacı vardır. Bunu öğrenen Alper, bu durumdan faydalanmaya karar verir. Bir İtalyan gibi davranmaya başlayan Alper bu sayede hem demo sahibi olacak hem de Sophie'nin dikkatini çekebilecektir. Alper'den Alberto'ya dönüşen genç adam bu süreçte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur."

    Hollywood'lu Türk
    Haftanın bir diğer yerli komedi filmi Murat Ünal'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde oynadığı 'Hollywood'lu Türk' adlı yapım.
    Filmin konusu özetle şöyle:
    "Büyük rollerde oynamanın hayalini kuran Alper'e ufak tefek roller dışında teklif gelmez. Bu sırada Alper, Sophie adında genç bir kadınla tanışır. Alper'le pek ilgilenmeyen Sophie'nın güzel sanatlara başvurmak için çekeceği video için İtalyan birine ihtiyacı vardır. Bunu öğrenen Alper, bu durumdan faydalanmaya karar verir. Bir İtalyan gibi davranmaya başlayan Alper bu sayede hem demo sahibi olacak hem de Sophie'nin dikkatini çekebilecektir. Alper'den Alberto'ya dönüşen genç adam bu süreçte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur."

  4. Şeytanın İni <br> Adam Ethan Crow tarafından yönetilen 'Şeytanın İni' adlı filmde, Oded Fehr, Corey Johnson, Alexandra Gilbreath, Emily Haigh ve Sean Buchanan rol aldı. <br> Korku türündeki film, doğaüstü unsurların tetiklediğinden şüphelenilen bir cinayet etrafında gelişen olayları konu ediniyor.

    Şeytanın İni
    Adam Ethan Crow tarafından yönetilen 'Şeytanın İni' adlı filmde, Oded Fehr, Corey Johnson, Alexandra Gilbreath, Emily Haigh ve Sean Buchanan rol aldı.
    Korku türündeki film, doğaüstü unsurların tetiklediğinden şüphelenilen bir cinayet etrafında gelişen olayları konu ediniyor.

  5. Olmadı Kaçarız <br> Erkan Nurhan tarafından sinema perdesine taşınan 'Olmadı Kaçarız', sosyal medya fenomeni bir grup arkadaşın, bir davet üzerine tatil yöresindeki bir otele gitmelerinin ardından gelişen olayları anlatıyor. <br> Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem, Gökhan Eksen ve Ferit Okan Tokmak gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Erol Hızarcı kaleme aldı.

    Olmadı Kaçarız
    Erkan Nurhan tarafından sinema perdesine taşınan 'Olmadı Kaçarız', sosyal medya fenomeni bir grup arkadaşın, bir davet üzerine tatil yöresindeki bir otele gitmelerinin ardından gelişen olayları anlatıyor.
    Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem, Gökhan Eksen ve Ferit Okan Tokmak gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu Erol Hızarcı kaleme aldı.

  6. 6 Numaralı Kompartıman <br> Juho Kuosmanen'in yönetmenliğini yaptığı, Yuriy Borisov, Seidi Haarla ve Yuliya Aug'un başrollerinde oynadığı '6 Numaralı Kompartıman', Türk izleyicisiyle buluşacak. <br> Rosa Liksom'un aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan, Rusya, Almanya, Estonya ve Finlandiya ortak yapımı film, iki yabancının aynı kompartımanı paylaştığı uzunca bir tren yolculuğunu anlatıyor.

    6 Numaralı Kompartıman
    Juho Kuosmanen'in yönetmenliğini yaptığı, Yuriy Borisov, Seidi Haarla ve Yuliya Aug'un başrollerinde oynadığı '6 Numaralı Kompartıman', Türk izleyicisiyle buluşacak.
    Rosa Liksom'un aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan, Rusya, Almanya, Estonya ve Finlandiya ortak yapımı film, iki yabancının aynı kompartımanı paylaştığı uzunca bir tren yolculuğunu anlatıyor.

  7. Ölümcül Snowboard <br> Ivanna Sakhno, Alex Hafner ve Tinatin Dalakishvili'nin başrollerini paylaştığı 'Ölümcül Snowboard'un yönetmen koltuğunda Stanislav Kapralov oturuyor. <br> Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı gerilim türündeki film, snowboard yaparken yasak bir bölgeye girmeleriyle hayatları altüst olan iki gencin hikayesini beyazperdeye taşıyor.

    Ölümcül Snowboard
    Ivanna Sakhno, Alex Hafner ve Tinatin Dalakishvili'nin başrollerini paylaştığı 'Ölümcül Snowboard'un yönetmen koltuğunda Stanislav Kapralov oturuyor.
    Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı gerilim türündeki film, snowboard yaparken yasak bir bölgeye girmeleriyle hayatları altüst olan iki gencin hikayesini beyazperdeye taşıyor.

  8. Samsam <br> Serge Bloch tarafından, aynı adlı çocuk televizyon programından uyarlanan 'Samsam', animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. <br> Film, Samsam ve mektup arkadaşı Daisy'nin maceralarını minik seyircilerin ilgisine sunuyor.

    Samsam
    Serge Bloch tarafından, aynı adlı çocuk televizyon programından uyarlanan 'Samsam', animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
    Film, Samsam ve mektup arkadaşı Daisy'nin maceralarını minik seyircilerin ilgisine sunuyor.