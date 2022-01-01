Sokak Hayvanları Bursa'da Sahipsiz Değil

Sözde değil özde duyarlılık

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Doğancı Barajı yakınlarındaki karla kaplı alanda yapılan besleme faaliyetlerine bizzat katıldı. Bursa?da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik örnek duyarlılık gösterildiğini kaydeden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak bu hassasiyete sözde değil özde sahip olduklarını hatırlattı. Kar yağışının ulaşımda aksamaya yok açmaması için yoğun mesai harcadıklarını, yağışın devam ettiği kentin yüksek kesimlerindeki çalışmaların ise sürdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, 'Bunun yanında tabii can dostlarımız da ağır kış şartlarından olumsuz etkilendi. Bu dönemde yiyecek temininde zorlanan can dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan daha fazla duyarlılık bekliyoruz' dedi.