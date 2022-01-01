Milli Emlak'tan Kiralanan Ormanda Ağaç Katliamı
Bursa Nilüfere bağlı Atlas köyünde bir kişi, Milli Emlak'tan kiraladığı ormanlık alandaki 100 adet çam ağacını kesti. Köylüler duruma müdahale ederek kesimi durdurdu. Kiracının ise kesime devam edeceğini söylediği öğrenildi.
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Bursa'da bir kişi Milli Emlak'tan kiraladığı arsada 100 yıllık 100 tane çam ağacını kesti.
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Kiraladığı ormandaki tüm ağaçları kesmek isteyen vatandaşa köylüler tepki gösterti.
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Müdahale ederek kesimi durduran köylüler, ardından yetkililere haber verdi.
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Ağaçların kesildiği bölgeye giderek inceleme yapan DOĞADER yöneticileri ise yetkilileri göreve davet etti. Köylüler kalan ağaçların da arsayı kiralayan vatandaş tarafından kesileceği endişesi yaşıyor.
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Kesilen ağaçları yerinde inceleyen DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Nilüfer Atlas köyünde orman katliamı yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye geldik. Gördük ki Milli Emlak?tan Atlas köyünde arsa kiralayan vatandaş arsadaki 100 yıllık 100 adet çam ağacını kesmiş, muhtemelen buradaki ağaçları keserek buraya bir konteynır yerleştirip bağ evi yapacak."
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Milli Emlak?a ait buna benzer çok sayıda mülk olduğunu söyleyen Demir, "Buraları Milli Emlak kiralayıp gelir elde ediyor. Bu kiralanan alanların vasfının yitirilmemesi lazım, yani burası orman vasfında kiralanıyorsa bu şekilde kullanılmalı. Tarım alanı vasfında kiralanıyorsa bu şekilde kullanılmalı" dedi.
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"YİNE KESECEĞİM"
Demir sözlerine şu şekilde devam etti:
"Orman tahrip edilmiş, sağ olsun muhtarımız duruma müdahale edip daha fazla ağacın kesilmesini önlemiş ama vatandaş 'Ben yine keseceğim' demiş. Biz Milli Emlak?a sesleniyoruz, lütfen kiraladığınız yerlerin vasıflarını kontrol edin. Kiraya uygun yerler değilse kiralamayın."
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"KESMEK İÇİN İZNİ YOK DENİLDİ"
Daha fazla ağaç katliamının önüne geçen Atlas Köyü Muhtarı Mustafa Bilgiç, "Yetkili yerleri aradık. Sorduk, 'izni var mı' diye. İzni olmadığı söylendi. Biz de halk olarak müdahale ettik. Burada 300 adet çam ağacı var buranın tamamen talan edilmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.
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