Milli Emlak'tan Kiralanan Ormanda Ağaç Katliamı

"KESMEK İÇİN İZNİ YOK DENİLDİ"

Daha fazla ağaç katliamının önüne geçen Atlas Köyü Muhtarı Mustafa Bilgiç, "Yetkili yerleri aradık. Sorduk, 'izni var mı' diye. İzni olmadığı söylendi. Biz de halk olarak müdahale ettik. Burada 300 adet çam ağacı var buranın tamamen talan edilmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.