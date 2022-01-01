Mısır'da Firavun Dönemine Ait Benentiyo Kayalığı Tarihe Işık Tutuyor
Mısır'ın antik tarihine ışık tutan Benentiyo Kayalığı, firavunlar dönemini adeta bugüne taşıyor.
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Mısır'ın Giza şehrinin yakınlarında yer alan Bahariye Vahası'nda 84 yıl önce "Çöl Keşişi" lakabıyla anılan Ahmed Fahri tarafından keşfedilen 2 bin 600 yıllık kayalık alan adını Benentiyo adında dönemin büyük bir tüccarının mezarından alıyor.
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Üç büyük piramit ve Sfenks'in yakınlarında yer alan kayalık, tarihi ve kültürel değeriyle bilim adamlarının yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.
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Benentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve "Çöl Keşişi" olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi.
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Bölge tamamı kayalar oyularak elde edilmiş 4 bölümden oluşuyor. İçinde mezarlıklar da bulunan mekan, 6 metre derinliğindeki bir kuyudan inilerek ulaşılan kuzey ve güney girişlerinden müteşekkil.
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Mekanın girişi 4 sütunlu bir salona açılırken, salonun yanında 3 yan oda yer alıyor. Duvarlarında yer alan çizimler ve yazılar, tarihe dair bilgiler sunuyor.
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Benentiyo Kayalığı'nda yer alan firavunlar dönemine ait çizimler ve yazılar, dönemin zengin kültürünü de yansıtıyor.
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KADİM TARİHİN GİZEMİ Kayalığın içinde yer alan Mısır'da yaklaşık 2 bin 600 sene önce hüküm süren 26. hanedan dönemine ait mezarlık, firan dönemlerinde kutsal önem atfedilen güneş ve ayın döngüsüne dair tasvirleriyle dikkati çekiyor.
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Mumyalama ritüeline yer verilen çizimlerde, firavun dönemine ait birçok tarihi ve mitolojik figür göze çarpıyor.
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ÇÖLDE BİR HAZİNE Bahariye Vahası'nın en meşhur tarihi eseri olarak bilinen Benentiyo Kayalığı, firavun çağının 26. hanedan döneminden Benentiyo ve babası Cid Amunofahn'ın mezarlarını barındırıyor.
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Firavunlar döneminde Bahariye Vahası'nın tarım yapılan ve Mısır'ın tahıl ihtiyacını karşılayan önemli bir alan olduğunu belirten Mısır'ın turizm yetkilileri, bölgeyi onurlandırmak amacıyla bu anıtların yapıldığını tahmin ediyor.