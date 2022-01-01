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Mısır'da Firavun Dönemine Ait Benentiyo Kayalığı Tarihe Işık Tutuyor

Mısır'ın antik tarihine ışık tutan Benentiyo Kayalığı, firavunlar dönemini adeta bugüne taşıyor.

  1. Mısır'ın Giza şehrinin yakınlarında yer alan Bahariye Vahası'nda 84 yıl önce "Çöl Keşişi" lakabıyla anılan Ahmed Fahri tarafından keşfedilen 2 bin 600 yıllık kayalık alan adını Benentiyo adında dönemin büyük bir tüccarının mezarından alıyor.

    Mısır'ın Giza şehrinin yakınlarında yer alan Bahariye Vahası'nda 84 yıl önce "Çöl Keşişi" lakabıyla anılan Ahmed Fahri tarafından keşfedilen 2 bin 600 yıllık kayalık alan adını Benentiyo adında dönemin büyük bir tüccarının mezarından alıyor.

  2. Üç büyük piramit ve Sfenks'in yakınlarında yer alan kayalık, tarihi ve kültürel değeriyle bilim adamlarının yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.

    Üç büyük piramit ve Sfenks'in yakınlarında yer alan kayalık, tarihi ve kültürel değeriyle bilim adamlarının yanı sıra turistlerin de ilgisini çekiyor.

  3. Benentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve "Çöl Keşişi" olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi.

    Benentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve "Çöl Keşişi" olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi.

  4. Bölge tamamı kayalar oyularak elde edilmiş 4 bölümden oluşuyor. İçinde mezarlıklar da bulunan mekan, 6 metre derinliğindeki bir kuyudan inilerek ulaşılan kuzey ve güney girişlerinden müteşekkil.

    Bölge tamamı kayalar oyularak elde edilmiş 4 bölümden oluşuyor. İçinde mezarlıklar da bulunan mekan, 6 metre derinliğindeki bir kuyudan inilerek ulaşılan kuzey ve güney girişlerinden müteşekkil.

  5. Mekanın girişi 4 sütunlu bir salona açılırken, salonun yanında 3 yan oda yer alıyor. Duvarlarında yer alan çizimler ve yazılar, tarihe dair bilgiler sunuyor.

    Mekanın girişi 4 sütunlu bir salona açılırken, salonun yanında 3 yan oda yer alıyor. Duvarlarında yer alan çizimler ve yazılar, tarihe dair bilgiler sunuyor.

  6. Benentiyo Kayalığı'nda yer alan firavunlar dönemine ait çizimler ve yazılar, dönemin zengin kültürünü de yansıtıyor.

    Benentiyo Kayalığı'nda yer alan firavunlar dönemine ait çizimler ve yazılar, dönemin zengin kültürünü de yansıtıyor.

  7. KADİM TARİHİN GİZEMİ Kayalığın içinde yer alan Mısır'da yaklaşık 2 bin 600 sene önce hüküm süren 26. hanedan dönemine ait mezarlık, firan dönemlerinde kutsal önem atfedilen güneş ve ayın döngüsüne dair tasvirleriyle dikkati çekiyor.

    KADİM TARİHİN GİZEMİ Kayalığın içinde yer alan Mısır'da yaklaşık 2 bin 600 sene önce hüküm süren 26. hanedan dönemine ait mezarlık, firan dönemlerinde kutsal önem atfedilen güneş ve ayın döngüsüne dair tasvirleriyle dikkati çekiyor.

  8. Mumyalama ritüeline yer verilen çizimlerde, firavun dönemine ait birçok tarihi ve mitolojik figür göze çarpıyor.

    Mumyalama ritüeline yer verilen çizimlerde, firavun dönemine ait birçok tarihi ve mitolojik figür göze çarpıyor.

  9. ÇÖLDE BİR HAZİNE Bahariye Vahası'nın en meşhur tarihi eseri olarak bilinen Benentiyo Kayalığı, firavun çağının 26. hanedan döneminden Benentiyo ve babası Cid Amunofahn'ın mezarlarını barındırıyor.

    ÇÖLDE BİR HAZİNE Bahariye Vahası'nın en meşhur tarihi eseri olarak bilinen Benentiyo Kayalığı, firavun çağının 26. hanedan döneminden Benentiyo ve babası Cid Amunofahn'ın mezarlarını barındırıyor.

  10. Firavunlar döneminde Bahariye Vahası'nın tarım yapılan ve Mısır'ın tahıl ihtiyacını karşılayan önemli bir alan olduğunu belirten Mısır'ın turizm yetkilileri, bölgeyi onurlandırmak amacıyla bu anıtların yapıldığını tahmin ediyor.

    Firavunlar döneminde Bahariye Vahası'nın tarım yapılan ve Mısır'ın tahıl ihtiyacını karşılayan önemli bir alan olduğunu belirten Mısır'ın turizm yetkilileri, bölgeyi onurlandırmak amacıyla bu anıtların yapıldığını tahmin ediyor.