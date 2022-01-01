Haftanın Fırsat Ürünleri (21-26)

Putin kararını açıkladı, altın ve petrol yükseldi
Putin kararını açıkladı, altın ve petrol yükseldi
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En iyi fiyat garantisiyle kasko
Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı
Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı
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Tortum Şelalesi susuz kaldı
Otomotiv kredilerinde yeni dönem! Limitler ve vade sayısı arttı
Otomotiv kredilerinde yeni dönem! Limitler ve vade sayısı arttı
Haluk Levent arabuluculuk yapmıştı! Migros işçilerinin maaşı belli oldu
Haluk Levent arabuluculuk yapmıştı! Migros işçilerinin maaşı belli oldu
Bu illerde yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Bu illerde yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'Gram altın 1000 lira üzerini görebilir' iddiası
'Gram altın 1000 lira üzerini görebilir' iddiası
Talep karşılık buldu, Tarım Kredi'ye TMO ürünleri geldi
Talep karşılık buldu, Tarım Kredi'ye TMO ürünleri geldi
Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı
Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı
ÖSYM'den MSÜ sınav süresi açıklaması
ÖSYM'den MSÜ sınav süresi açıklaması
'Öfke kontrolü eğitimi' imza protokolünde kavga çıktı
'Öfke kontrolü eğitimi' imza protokolünde kavga çıktı
Konutlarda elektrik indirim oranı belli oldu
Konutlarda elektrik indirim oranı belli oldu
Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı!
Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı!
Kur'an kursu içerisinde din görevlisini yaralayan saldırgan yakalandı
Kur'an kursu içerisinde din görevlisini yaralayan saldırgan yakalandı
AK Parti'den EYT açıklaması
AK Parti'den EYT açıklaması
'İklim Kanunu Türkiye'nin 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacak'
'İklim Kanunu Türkiye'nin 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacak'
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Kovid-19 vakaları İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
Gezi ve Çarşı davaları ayrıldı, Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili karar verildi
Gezi ve Çarşı davaları ayrıldı, Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili karar verildi
İkinci el otomobil fiyatları yeniden mi yükselecek?
İkinci el otomobil fiyatları yeniden mi yükselecek?
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Yeni GSM operatörü geliyor
Veteriner hekimler de ek gösterge düzenlemesinden faydalanmak istiyor
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Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor
Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor
YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlara dair yeni karar!
YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlara dair yeni karar!
Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
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Öğretim üyesi, rektörü savcılığa şikayet etti
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EYT için 5 formül masada
TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı
TÜBİTAK Başkanlığı'na yeniden Hasan Mandal atandı
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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Konutta yatırımcısına en çok hangi il kazandırdı?

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