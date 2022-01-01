Covid yağmur oldu! Yüzlerce ölümün nedeni - 9 EMİSYONLARI AZALTMA HEDEFLERİ BENZER FELAKETLERE NEDEN OLUR MU? Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin çoğu, enerji sistemlerini fosil yakıtlardan uzaklaştırarak ısınma gazlarının ve aerosollerin emisyonlarını azaltmaya çalışıyor. Ancak, yeni çalışma bu değişikliğin 2020'de Çin'de yaşananlar gibi aşırı hava olaylarını meydana getirme olasılığının sorgulanmasına neden oldu.