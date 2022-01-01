İbrahim Tatlıses?ten büyük sitem: Herkesin elinden tuttum, bazıları nankör çıktı - 3 İBRAHİM TATLISES?TEN YILLARIN SİTEMİ Müzik ve eğlencenin bir arada yaşandığı programda; İbrahim Tatlıses, 23 yıl önce keşfettiği Azeri kızı Günel ve diğer konuklarla birlikte 'Didem' isimli şarkıyı söyledi. Tatlıses, yıllar önce birçok sanatçıya destek olduğunu belirterek, "Bende kıskançlık denen bir şey yok, hiçbir zaman benim demem, bizim? Benim diye bir şey yok" sözleriyle dile getirdi.