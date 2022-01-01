'Herkesin Elinden Tuttum, Bazıları Nankör Çıktı'
Star ekranlarının vazgeçilmez eğlence programı İbo Show, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitledi. Cansever, Berdan Mardini, Kader ve Günel?in performanslarıyla beğeni topladığı geceye, İbrahim Tatlıses?in "Herkesin elinden tuttum, bazıları nankör çıktı" sitemi damga vurdu.
-
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya?nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show?da dün unutulmaz bir gece yaşandı.
-
Cansever, Berdan Mardini, Kader ve Günel ile pazar gecesine damgasını vuran programda, Şafak Sezer ve Oryantal Didem de keyifli anlar yaşattı.
-
İbrahim Tatlıses?ten büyük sitem: Herkesin elinden tuttum, bazıları nankör çıktı - 3 İBRAHİM TATLISES?TEN YILLARIN SİTEMİ Müzik ve eğlencenin bir arada yaşandığı programda; İbrahim Tatlıses, 23 yıl önce keşfettiği Azeri kızı Günel ve diğer konuklarla birlikte 'Didem' isimli şarkıyı söyledi. Tatlıses, yıllar önce birçok sanatçıya destek olduğunu belirterek, "Bende kıskançlık denen bir şey yok, hiçbir zaman benim demem, bizim? Benim diye bir şey yok" sözleriyle dile getirdi.
-
İbrahim Tatlıses?in bu sözleri üzerine konuşan Cansever de "Ağabey sen ne kadar büyük bir sanatçısın hepimizde hakkın var" dedi. Bunun üzerine bazı sanatçı dostlarına kırgınlığını dile getiren Tatlıses, "Herkesin elinden tuttum, getirdim İbo Show'a. Bazıları nankör çıktı? diyerek sitem etti.