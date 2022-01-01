Çift Aşılılarda En Sık Görülen Semptomlar!

OMİCRON'UN İKİ ERKEN BELİRTİSİ NELERDİR? Uzmanlar ayrıca, pozitif bir testten önce bile ortaya çıkabilen iki Omicron belirtisi olduğu konusunda uyarıda bulunurken, bunların yorgunluk ve baş dönmesi/bayılma olduğu vurgulandı. Omicron'u Güney Afrika'da ilk kez tanımlayan Dr. Angelique Coetzee, daha önce yorgunluğun varyantın ana semptomlarından biri olduğundan bahsetmişti.