Volkswagen SUV Ailesini Büyütüyor

Aracın farlardan stop lambalarına kadar tüm dış aydınlatma elemanları standart olarak LED teknolojisine sahip. Taigo, Style donanım seviyesinden itibaren standart olarak ışık şeridine sahip ön radyatör ızgarası ve IQ.LIGHT LED matrix farlarla diğer Volkswagen modelleri Golf, Yeni Polo ve Yeni Tiguan Allspace ile tasarım açısından benziyor.