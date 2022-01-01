Yeni varyant, Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
Yeni varyant, Türkiye'ye girerse yeni dalga oluşur mu?
En iyi fiyat garantisiyle kasko
En iyi fiyat garantisiyle kasko
Öğrencisini döven öğretmene verilen cezaya itiraz kabul edildi
Öğrencisini döven öğretmene verilen cezaya itiraz kabul edildi
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye dönüyor
Bu proje dünyada tek: İlin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgileri çıkarıldı
Bu proje dünyada tek: İlin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgileri çıkarıldı
Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Sosyal medya dilenciliği
Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Sosyal medya dilenciliği
Dolarda yükseliş hızlandı: 13,90 TL'yi gördü
Dolarda yükseliş hızlandı: 13,90 TL'yi gördü
Erdoğan açıkladı: Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta
Erdoğan açıkladı: Elektrikte indirimli tarife 1 Mart'ta
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Elektrik akımına kapılan kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu
Elektrik akımına kapılan kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu
Adana'da evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
Adana'da evinde rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi
16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlının akıl sağlığı hakkında rapor verildi
16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlının akıl sağlığı hakkında rapor verildi
6. yargı paketi Mart ayında TBMM'ye geliyor
6. yargı paketi Mart ayında TBMM'ye geliyor
Kredi düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır?
Kredi düzenlemesi ikinci ele nasıl yansır?
Erdoğan: Rusya'nın kararı kabul edilemez
Erdoğan: Rusya'nın kararı kabul edilemez
Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını yükseltti
Rusya-Ukrayna gerilimi gaz fiyatlarını yükseltti
Öğretmen Şeyda yatağında ölü bulundu
Öğretmen Şeyda yatağında ölü bulundu
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Mersin'de işçi servisi devrildi: 40 yaralı
Bahçeli'den 'Tarkan' açıklaması
Bahçeli'den 'Tarkan' açıklaması
60 milyar liralık yeni destek paketi başvuruları başladı
60 milyar liralık yeni destek paketi başvuruları başladı
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
İstanbul'da müsilaj yeniden görüldü
2022 MSÜ sınavı geç başvuru günü duyurusu
2022 MSÜ sınavı geç başvuru günü duyurusu
Altın fiyatları yükselişe geçti: Son bir yılın zirvesinde
Altın fiyatları yükselişe geçti: Son bir yılın zirvesinde
Eymen'den Bakan Özer'e mektup: Bu ifadeler beni çok üzdü!
Eymen'den Bakan Özer'e mektup: Bu ifadeler beni çok üzdü!
Başkent'te 11'i muvazzaf 26 şüpheli ile, adli yapılanmadan 50 kişiye FETÖ gözaltısı
Başkent'te 11'i muvazzaf 26 şüpheli ile, adli yapılanmadan 50 kişiye FETÖ gözaltısı
Açıklamalara rağmen 'süresiz nafaka' ile ilgili herhangi bir gelişme yok!
Açıklamalara rağmen 'süresiz nafaka' ile ilgili herhangi bir gelişme yok!
Israrlı takıbe ağır ceza geliyor
Israrlı takıbe ağır ceza geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı...Ucuz kredide şartlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı...Ucuz kredide şartlar belli oldu
Açık havada maske mecburiyeti kalkıyor
Açık havada maske mecburiyeti kalkıyor
Putin kararını açıkladı, altın ve petrol yükseldi
Putin kararını açıkladı, altın ve petrol yükseldi
Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı
Okuduğu kitap hayatını değiştirdi! Bu evden 4 yıldır hiç çöp çıkmadı

Yıllardır İstenen Özelliği Test Etmeye Başladı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dört farklı cihazdan uygulamayı kullanma imkanını getirmişti. Şirket uzun süredir kullanıcıların talep ettiği önizleme özelliğini test etmeye başladı. İşte WhatsApp'ta beklenen son geliştirmeler...

  1. WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

    WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Şirket son olarak kullanıcıların uzun yıllardır istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu.

  2. Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak.

    Fotoğraflar ve videolar önizleme seçeneğiyle görülebiliyordu. Ancak söz konusu özelliği gönderilen belgeler için kullanmak mümkün değildi. WABetaInfo'nun aktardığına özelliğin test edildiği sürümün adı Android beta 2.22.5.11. Eğer test sonuçları başarılı görülürse özellik kullanıcılara açılacak.

  3. WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

    WhatsApp gizlilik ayarlarında da kişiselleştirmeye gidiyor. WhatsApp'ın getireceği bu özellikle fotoğraflarınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime göstereceğinizi seçebileceksiniz.

  4. MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

    MASAÜSTÜ SESLİ MESAJ WhatsApp'ın masaüstü sürümünde sesli mesaj oynatmak mümkün değildi. Ancak WABetaInfo'da yer alan bilgilere göre son beta sürümünde sesli mesaj oynatıcı tüm kullanıcılara açıldı. Bu özelliği kullanabilmek için v2.2204.5 sürümüne sahip olmak gerekiyor. Bu sürüm ise henüz Android tarafıına gelmedi. WhatsApp geçen yıl sesli mesajlara oynatma hızı eklemişti.

  5. WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz.

    WABetaInfo'da yer alan sızıntıya göre beta aşamasındaki geliştirmede Harici Kişilerim özelliği geliyor. Böylece Herkes, Kişilerim ve Hiç Kimse seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlarım geliştirmesine benzer bu özellikle kimin ne görebileceğini seçebileceksiniz.

  6. Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu. <br> İşte yeni gelen dört yeni özellik:

    Meta çatısı altında faaliyet gösteren anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web (masaüstü) versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu.
    İşte yeni gelen dört yeni özellik:

  7. FOTO DÜZENLEYİCİ WhatsApp?a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

    FOTO DÜZENLEYİCİ WhatsApp?a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. BU özellik daha önce mobil versiyonda kullanılırken, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

  8. ÇIKARTMA ÖNERİSİ Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker?ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

    ÇIKARTMA ÖNERİSİ Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen sticker?ı (çıkartma) seçerek daha hızlı yazışabilecek.

  9. WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME WhatsApp?a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

    WEB SÜRÜME UÇTAN UCA ŞİFRELEME WhatsApp?a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı. Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanacak tanıyacak.

  10. ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler. ?HERKES İÇİN SİL? SINIRSIZ OLACAK Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ?Herkes için sil? özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.

    ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ Bununla birlikte kullanıcılar artık telefonlarını çevrimdışı tutmak zorunda kalmadan mesaj gönderip, alabilecekler. ?HERKES İÇİN SİL? SINIRSIZ OLACAK Gelen güncellemeler ile birlikte mesajlaşma uygulamasının yakın zamanda sohbetlere ?Herkes için sil? özelliğinin süresini sınırsız yapacağı belirtiliyor.